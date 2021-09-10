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пятница, 10 сентября 2021 14:01

Украинцы в футболе более талантливые чем россияне – экс-игрок "Спартака"

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Украинцы в футболе более талантливые чем россияне – экс-игрок &quot;Спартака&quot;
Россияне назвали виновником поражения вратаря Александра Филимонова. Фото: РИА Новости

Экс-игрок "Днепра", "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты талантливее российских.

Об этом Калиниченко рассказал в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

"Раньше сборная СССР на 80-85 процентов состояла из украинцев. Кроме того, сразу три украинца - Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко - становились обладателями "Золотого мяча". На сегодняшний день сборная Украины сильнее команды России, хотя игра "желто-синих" на Евро-2020 насторожила меня.

По совокупности украинские футболисты интереснее и, наверное, талантливее, нежели российские", — рассказал Калиниченко.

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Сборные Украины и России лишь дважды сыграли между собой. В 1998 году в Киеве Украина победила – 3:2, а спустя год в Москве английский судья Дэвид Эллерей зафиксировал драматическую ничью – 1:1.

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Дата
10
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