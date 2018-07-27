Украинцы смогут получить автограф Усика

В Киеве состоится автограф-сессия с Александром Усиком. Фото: Olga Ivashchenko

Пресс-конференция и автограф-сессия с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности Александром Усиком состоится в Киеве 1 августа в 16:00.

Это событие будет проходить в центральном атриуме ТРЦ Gulliver, сообщается на странице ТРЦ в Facebook.

Кроме того, среди подписчиков страницы ТРЦ Gulliver в Facebook будет разыгран особый подарок - настоящие боксерские перчатки с автографом чемпиона.

Чтобы выиграть приз, надо сделать репост данного сообщения и оставить комментарий.

Забрать подарок можно будет на автограф-сессии.

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В ночь на воскресенье, 22 июля, в московском спортивном комплексе "Олимпийский" украинец 31-летний Александр Усик выиграл финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Своего соперника россиянина Мурата Гассиева, 24 года, победил по очкам.

До боя Усик имел 14 побед в 14 боях, 11 нокаутов, Гассиев - 26 побед в 26 боях при 19 нокаутах.