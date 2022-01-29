Украинцы остались без медалей в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Ольга Абрамова показала самый лучший результат среди украинок. Фото: Вiathlon.com.ua

В немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

У мужчин двукратным чемпионом Европы стал победитель индивидуальной гонки Сверре Дален Аспенс. Серебряную медаль завоевал россиянин Петр Пащенко, а копилку сборной Германии еще одной бронзой пополнил Лукас Фратцшер.

Лучшим в составе сборной Украины стал Виталий Труш, после старта с 55-й позиции финишировавший 20-м. Тарас Лесюк достался финишу 22-м, а Андрей Доценко занял 35-е место.

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У женщин чемпионкой Европы стала представительница Молдовы Алина Стремоус, серебряную медаль завоевала немка Янина Геттих, а бронзовая награда досталась норвежке Дженни Энодд.

Лишь две украинки, квалифицировавшиеся в персьют, вышли на дистанцию. Ольга Абрамова с шестью промахами в пассиве финишировала 21-ю, а Юлия Журавок не закрыла сразу девять мишеней и после старта с седьмой позиции заняла 37-е место.

Чемпионат Европы в немецком Арбере завершится 30 января. Биатлонисты примут паузу на зимнюю Олимпиаду в Пекине.