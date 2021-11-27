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суббота, 27 ноября 2021 11:19

Украинцы не переживут победы России – депутат Госдумы

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Украинцы не переживут победы России – депутат Госдумы
Украина только в последнем матче пробилася в стыки. Фото: Reuters

Депутат российской Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о том, захочет ли народ Украины увидеть матч с Россией.

"Если бы вы меня спросили года 3 назад, я бы ответила "Да". Сейчас я не уверена, готово ли большинство населения Украины к такому противостоянию. Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы.

Я сожалею, что украинский футболистам, которые играют за российские команды, не разрешают играть за сборную своей страны. Это очень неприятно. Наши болельщики всегда болеют за украинцев – 100%", – сказала депутат.

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Сборная России в стыковых матчах попала на Польшу, которую примет в Москве. В финале победитель этой пары сыграет с победителем матча Швеция – Чехия

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