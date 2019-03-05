Украинца признали одним из лучших в матче чемпионата Испании

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец провел полный матч з "Леванте" (1:0) в 26 туре чемпионата Испании.

За эту игру он получил оценку 7.8 - второй результат среди футболистов. Выше только у автора победного гола Оскара Родригеса - 8.0.

За матч Кравец отдал 20 передач с точностью 80%, совершил две удачных обводки, трижды выиграл верховую борьбу, отмечает Whoscored.

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Кравец 4 раза вступил в отбор мяча и сумел выиграть 100% этой борьбы.

На счету 21-летнего Кравца два матча в составе "Леганеса".

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин провел матч с "Леванте" на скамейке запасных.