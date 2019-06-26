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среда, 26 июня 2019 20:11

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу

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Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Тренер Блохин не видел бурной радости его команды

26 июня 2006 сборная Украины играла матч 1/8 финала Кубка мира против сборной Швейцарии. Матч закончился ничьей - 0:0. В серии пенальти меткими были украинцы. Наши забили трижды, а Швейцария - ни одного.


Кубок мира сборная Украины начала с сокрушительное поражение от Испании - 0:4. Как впоследствии признался тренер Олег Блохин, после игры он поссорился с президентом ФФУ Григорием Суркисом и начал паковать чемоданы. Однако до отъезда дело не дошло.


В следующем матче Украина отыгралась на Саудовской Аравии, разгромив ее с тем же счетом - 4:0. В решающей игре против Туниса Андрей Шевченко реализовал пенальти и Украины победила - 1:0.


В группе G первое место неожиданно заняла сборная Швейцарии, опередила французов. Именно против Швейцарии нам выпало играть.


Первый опасный момент в игре создали именно швейцарцы. Тимощук обрезался на своей половине поля, Викки пробил в ближнюю девятку, но Шовковский вытащил мяч. Украина ответила ударом в перекладину после выполнения Калиниченко штрафной. Шевченко опередил опекунов, но мяч ударился в каркас ворот.
Швейцария имела еще лучше возможность. После штрафного в исполнении Фрая мяч сотряс крестовину ворот.


Далее команды играли осторожно. К локальным угроз дело доходило редко. Украина могла претендовать на пенальти на 84 минуте после нарушения на Воронину, а Швейцария - на 116, когда упал Штреллер.


Дело дошло до серии пенальти. Олег Блохин не выдержал напряжения и ушел в раздевалку. Он не видел, как Шевченко не сумел переиграть голкипера Паскаля. Однако Шовковский пошел дальше. Он парировал два удара, а еще в одном случае игрок Швейцарии не попал в ворота. Зато Ребров, Милевский (забил паненку) и Гусев были точны.
Украина победила в серии пенальти - 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка мира.

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Уже там наши уступили будущим чемпионам - сборной Италии - 0:3.

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