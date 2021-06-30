Украина вышла в 1/4 финала Евро

Забарный отыграл почти безошибочно. Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла команду Шеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2:1 и вышла в 1/4 фінала. Матч проходил в Глазго. Голы в нашей команде забивали Зинченко и Довбик. У соперника отличился Форсберг.

Украина на равных соревновалась с победителем пятой группы. В первом тайме Ярмоленко отдал прекрасную передачу на Зинченко и Александр открыл счет - 1:0.

Шведы отыгрались за 2 мин. до перерыва. Удар Форсберга и очередной рикошет в нашей истории приводит к голу в наши ворота - 1:1.

Во втором тайме команды трижды попадали в штанги. Дважды это делали шведы и один раз - наш Сергей Сидорчук.

Арбитры назначили дополнительное время. И здесь грубый фол позволил себе против Беседина Даниельсон. Арбитр показал шведу красную карточку. Наши смогли дожать соперника лишь на 120-й минуте. Зинченко выполнил отличную передачу с левого фланга и Артем Довбик, вышедший на замену, забил победный мяч - 2:1!

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Украина вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. До сегодняшнего дня наша команда еще ни разу не выходила из группы.