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понедельник, 14 октября 2019 21:07

Украина выиграла в Португалии и с 1 места вышла на Евро

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Украина выиграла в Португалии и с 1 места вышла на Евро
Украина имеет равную статистику с Португалией – победа, поражение и ничья

Добрый вечер!

Вот и настало время истины для сборной Украины по футболу. Сегодня в Киеве мы принимаем чемпиона Европы, победителя Лиги Наций - сборную Португалии во главе со звездным Криштиану Роналду.

Украина нужен лишь один балл для того, чтобы квалифицироваться на Евро. Однако, на самом деле нам нужна победа, чтобы самоутвердиться, доказать всем, что мы не твари дрожащие, а право имеем.

"Navigare necese est" – "плавать по морю необходимо," .- говорил когда-то выдающийся сын Португалии - Энрике Мореплаватель. Перефразируем это выражение и скажем так: "Играть в футбол необходимо". Именно творчества, а не игры на отбой ждем мы от наших игроков сегодня. Сейчас или никогда. Украина, вперед!

Тем временем стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Португалии в квалификации Евро-2020.

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко – Марлос, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко.

Португалия: Руй Патрисиу – Геррейру, Рубен Диаш, Пепе, Семеду – Данилу, Жоау Мариу, Моутинью – Гедеш, Бернарду Силва, Роналду.

Запасные: Жозе Са, Бету, Фонте, Андре Силва, Брума, Рикарду, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Мариу Руй, Пицци, Феликс.

Португалия вышла на предматчевую разминку. Не поздновато-ли?

Луиш Каштру с помощниками из "Шахтера" на трибунах "Олимпийского".

В Киеве - аншлаг. Битком набитый стадион, почти 70 тысяч зрителей.

Гимн Украины выполнит этот раз хор имени Веревки в полном составе.

Команды выходят на поле. наши - в желтом, Португалия - в красном.

Веревка зажигает! Наш гимн звучит!

Португалия вышла на предматчевую разминку. Не поздно?

Луиш Каштру с помощниками из "Шахтера" на трибунах "Олимпийского".

В Киеве - аншлаг. Битком стадион, почти 70 000 зрителей.

Гимн Украины выполнит этот раз хор имени Веревки в полном составе.

Команды выходят на поле. наши - в желтом, Португалия - в красном.

Веревка зажигает! Наш гимн звучит!

Ну, с Богом! Начали команды.

2 мин. А вот и первый удар. Яремчук пробил в створ, но выстрел сильным не получился.

4 мин. Роналду опасно простреливал с правого фланга. Пятов прервал.

6 мин. Малиновский сбил Гедеша. Роналду бил, но наши надежные в обороне.

6 мин. ГОЛ !!! ГОЛЛЛЛ! Мяч пришел после углового. Кривцов опасно пробил головой, вратарь парировал, но Яремчук добил в пустые ворота - 1: 0 наши впереди !!!

9 мин. Наши начали играть раскованно. Даже "шведа" пытаются отдавать пасы вперед.

11 мин. Дежа вю. Новый штрафной в исполнении Роналду с точки Шевченко. Но Яремчук, который прибежал защищаться, отбил.

15 мин. Две минуты владели мячом наши, но ничего не добились.

17 мин. Серия с угловых в исполнении португальцев завершилась неточным ударом. Хух, отлегло.

18 мин. Рубен Диаш сбил Пятова, поэтому очередной аврал у наших ворот после углового отменен арбитром.

22 мин. Полностью инициатива в пиренейцев. Наши пытаются убежать в контратаку, но ничего не получается.

25 хв. По жовтій картці отримали команди. У нас на гірчичнику Степаненко, а суперника – Пепе.

26 мин. ГОЛ !!!! Ярмоленко после выдающегося паса Миколенко кладет мяч прямо в угол - 2:0! И кто в это мог поверить?

27 мин. Хух! Это двухминутка от Португалии! Пятов потянул удар Гедеша, а затем Пепе пробил выше с линии штрафной.

30 мин. Бернарду Силва бил в ближний угол после падения Миколенко, но наш вратарь на месте.

33 мин. Малиновский потерял мяч просто по центру штрафной, но наши опасно пробить не дали.

36 мин. Навала пошла от Португалии. Мы же здесь чемпионы Европы и горим - 0:2! Непорядок, но нашим нравится.

40 мин. Роналду после паса Ярмоленко (!!!) опасно выстрелил! Немного выше.

43 мин. Наши пытаются выровнять игру. Даже немного поатаковали. Ярмоленко с 5 метров правой пробил мимо ворот!

Все. Первый тайм сыграно. Мы ведем - 2:0. Хороший план на игру и красивая, почти идеальная реализация.

46 мин. Замена в Португалии. Фелиш вместо Гедеша.

Все. Первый тайм сыграно. Мы ведем - 2: 0. Хороший план на игру и красивая, почти идеальная реализация.

46 мин. Замена в Португалии. Фелиш вместо Гедеша.

48 мин. Желтая у Ярмоленко. Держал руками Роналду. Ппред этим наши провели затяжную атаку, но ударить по воротам забыли.

49 мин. Опасный штрафной. Малиновский сбил Кришитано. Пятов отбил.

52 мин. Силва обвел всю нашу оборону и попал в Фелиш, который стоял как столб. Повезло.

54 мин. Ух!! Удар Роналдо и сейв Пятова!

56 мин. Вторая замена в Португалии. Бруно Фернандеш вместо Моутиньо.

58 мин. Немного перевела дыхание Украины. две минуты владения мячом.

59 мин. Марлос не сумел обвести последнего защитника. А был бы выход один на один.

62 мин. Коноплянка выходит вместо Марлоса.

63 мин. Рубен Диаш получил желтую карточку за фол против Ярмоленко.

65 мин. Бруну Фернандеш опасно бил головой с 7 метров. Слава Богу, не попал!

68 мин. Яремчук полежал за пределами поля, но якобы все обошлось. Нет. Мораес готовится выйти.

70 мин. Ох. Пенальти в наши ворота. Степаненко привез. Да еще и красная карточка. Роналдо забивает - 2: 1. Страшно становится.

4 мин. Роналдо бил с 5 метров, но Пятов отразил! Отлегло.

76 мин. А вышел Коваленко. Изменил решение Шевченко после гола и удаления.

79 мин. Опасный прострел гостей, но Миколенко хватило хитрости не касаться мяча.

83 мин. Пошли в атаку наши, но ударить соперник не дает.

87 мин. Держатся наши. Не дают дожать себя.

90 мин. Роналдо принимал мяч в штрафной, но сделал это рукой. Арбитр заметил.

90 + 2. Пятов и стойка спасают нас. Боже мой!

90 + 4. Пластун у нас вместо Миколенко, что травмировался, спасая Украину от гола Роналду.

Все, победа !!!! Украина с первого места выходит на Евро !!!! Фантастика !!!

Роналдо перед Пятовым будто Магеллан на приеме у португальского короля Маноэля. Три попытки и три ответа: "Нет". Дайте забить - нет. Дайте сравнять - нет. Дайте пройти на Евро - нет.

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В параллельном матче нашей группы Литва минимально проиграла Сербии - 1:2.

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