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среда, 10 июля 2019 09:11

Украина выиграла первое золото Универсиады

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Украина выиграла первое золото Универсиады
Марина Бех прыгнула почти на 7 метров

На Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала для Украины первую золотую медаль.

Об этом сообщает Хsport.ua.

В секторе для прыжков в длину наша спортсменка с результатом 6,84 метра уверенно завоевала высшую награду соревнований.

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Стоит отметить, что все три прыжка украинки позволили бы ей подняться на первую ступеньку пьедестала, худший из них - 6,66 метра.

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