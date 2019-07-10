Украина выиграла первое золото Универсиады

Марина Бех прыгнула почти на 7 метров

На Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала для Украины первую золотую медаль.

Об этом сообщает Хsport.ua.

В секторе для прыжков в длину наша спортсменка с результатом 6,84 метра уверенно завоевала высшую награду соревнований.

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Стоит отметить, что все три прыжка украинки позволили бы ей подняться на первую ступеньку пьедестала, худший из них - 6,66 метра.