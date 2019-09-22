Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Весь зал болел против Украины. Нас поддерживала одна болельщица.

Мужская сборная Украины обыграла Бельгию в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Голландии.

Матч прошел в бельгийском Антверпене.

Чемпионат Европы, мужчины

1/8 финала

21 сентября

Украина - Бельгия - 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10)

Украинцы выиграли первый сет и вели во втором 18:10. Но потом произошел перелом. Бельгийцы выиграли 9 очков подряд и вышли вперед, доведя сет до победы. Наиболее провальным для Украины оказался третий сет. Мы сразу начали проигрывать и сдали его фактически без борьбы.

В четвертом сете наконец разыгрался Ян Ерещенко. Украина нашла свою игру и выиграла сет.

В пятом, решающем отрезке игры сначала перед вел соперник. Украина сравняла счет - 7:7 и выиграла восьмое очко. В перерыве команды поменялись местами и Украины больше не отпускала Бельгию. У хозяев площадки пошли непринужденные ошибки, а наши ребята дожали соперника - 15:10.

Украина праздновала почти в мертвой тишине зала Антверпена.

В 1/4 финала Украина сыграет с Сербией. Матч состоится 24 сентября.

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Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.