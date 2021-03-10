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среда, 10 марта 2021 09:37

Украина впервые примет Чемпионат Европы по бадминтону

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Украина впервые примет Чемпионат Европы по бадминтону
Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио

Евро 2021 по бадминтону в Украине - это повод для гордости за нашу страну и признак доверия к Украине как надежного партнера. Такое мнение высказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на открытом заседании Правительственного организационного комитета Чемпионата Европы по бадминтону 2021, состоявшемся 9 марта на НСК Олимпийский.

Президент Федерации представил план мероприятий в рамках Чемпионата и подчеркнул важность этого спортивного форума для Украины.

"С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве на высоком уровне", - отметил Алексей Днепров.

В заседании приняли участие заместитель Генерального секретаря Европейской Конфедерации бадминтона Джимми Андерсен, руководящий состав оргкомитета соревнований и представители Совета Федерации бадминтона Украины.

Джимми Андерсен отметил высокий уровень готовности Украины к чемпионату и пожелал Киеву яркого спортивного праздника.

"Бадминтон - один из самых массовых Олимпийских видов спорта. Итак, к Украине будет приковано внимание миллионов людей в мире. Уверен, что турнир пройдет на высоком уровне и покажет, что Украина - это большое спортивное государство", - выразил уверенность Андерсен.

Как известно, Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром в Европе, участие в котором ежегодно принимают более 200 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночных категориях, парной и смешанной парной категориях.

Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио. Планируется, что в Киев приедут ведущие звезды европейского бадминтона, среди которых испанка Каролина Марин (олимпийская чемпионка 2016, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, двукратная чемпионка мира 2014, 2015, трехкратная чемпионка Европы 2014, 2016, 2017, единственная в истории женщина из Европы, которая выигрывала олимпийское золото в бадминтоне) датчанин Виктор Аксельсен (бронзовый призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира 2017).

Украину на Чемпионате Европы будут представлять Артем Почтарев и Даниил Боснюк в мужской одиночной категории, Мария Улитина, Наталья Войцех и Анна Михалькова в женской одиночной, пара Глеб Бекетов - Михаил Махновский, а также Иван Дружченко - Александр Колесник в мужской парной категории, Марина Ильинская - Елизавета Жаркая, Анастасия Прозорова - Валерия Рудакова в женской парной категории, а также Михаил Махновський - Анастасия Прозорова в смешанной парной категории.

Напомним, что решение о проведении Чемпионата Европы по бадминтону в Украине было принято в августе 2019, а сам турнир должен был пройти 21-26 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии Covid-19 турнир перенесли.

28-й Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киевском Дворце Спорта 27 апреля - 2 мая 2021 года. В Украине этот турнир состоится впервые.

Транслироваться соревнования будут на медиасервисе Megogo.

Контактное лицо для СМИ:

Олеся Николенко,
Пресс-секретарь Федерации бадминтона Украины
+380985444566

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