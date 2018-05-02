Украина триумфально выступила на Кубке мира по кикбоксингу

На этапе Кубка мира по кикбоксингу WAKO а австрийском Инсбруке украинские спортсмены завоевали 17 наград.
Во взрослом турнире кикбоксеры сборной Украины завоевали 6 наград, информирует официальный сайт Спортивного комитета Украины. Только первые места получили Павел Замятин и Артур Руденко. Павел подтвердил свой статус чемпиона.
Первые места завоевали Павел Замятин и Артур Руденко.
Павел подтвердил свой статус чемпиона мира-2017 в лайт-контакте, выиграв этот раздел в весе до 74 кг. Кроме того, к своим достижениям Замятин добавил "золото" в кик-лайт (74 кг).
Зато Артур получил золотую награду в кик-лайт (57 кг). Также соперники ничего не смогли поделать с Руденко в финале категории до 57 кг лайт-контакта.
По информации Федерации кикбоксинга Украины WAKO, оба кикбоксеры вошли в перечень лидеров по итогам 2017 года.
Мариупольская спортсменка Ульяна Мищенко, которая была единственной представительницей слабого пола в составе "сине-желтых", получила две бронзовые награды: в весе до 70 кг в разделах лайт-контакт и К-1.
В юниорах дважды на пьедестал почета поднимался Георгий Пидгулько ("золото" и "бронза"). В весе 71 кг отличился Дмитрий Бабий, который завоевал "золото". Никита Лысак приложил усилия, чтобы стать чемпионом в 74 кг. Вторую "бронзу" для Украины в юниорском турнире завоевал Дмитрий Хандошко из Киева (63 кг).
Среди кадетов в весовой категории до 57 кг весь призовой подиум заняли украинцы: киевлянин Виктор Иванченко оформил победу, а воспитанники Ровенского СК "Будокан" Хабиб Самедов и Владислав Орел стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.
Кроме того, Иванченко занял третье место в 57 кг поинт-файтинг. Еще два "золота" на счету Павла Мазуренко из Киева (42 кг).
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Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. представителей из 30 стран, среди которых украинская сборная вошла в топ-10 команд.
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