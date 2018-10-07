Украина сыграет товарищеский матч с четырехкратными чемпионами мира

В среду, 10 октября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Италии. Gazeta.ua расскажет о майбтнього соперника нашей национальной команды.

Национальная сборная Италии одна из самых успешных стран в истории мирового футбола. Вместе со сборной Германии итальянцы занимают второе место по количеству выигранных Кубков мира - по 4.

Первые два Кубка мира Италия выиграла еще в довоенные времена - в 1934 и 1938 годах. Первый трофей был здобутийна домашнему "мундиале". В финале была обыграна сборная Чехословакии. "Скуадра адзурра" одержала победу в дополнительное время - 2:1.

Через четыре года италийици в финале переиграли Венгрию 4: 2. Затем был длительный перерыв в 44 года.

В 1982 году Италия выиграла третий Кубок мира в своей истории. В финале была бить сборная ФРГ 3:1.

Италия - чемпион мира 1982 года

Затем был проигран бразильцам финал в 1994 году. Тогда Италия проиграла в серии пенальти. И пока последний на сегодня триумф пришелся на 2006 год. Тогда "скуадра адзурра" в драматичном матче обыграла команду Франции.



Финал Кубка мира - 2006

Италия - Франция 1:1 (5:3 по пенальти)

Но все эти успехи в далеком прошлом. Сейчас в итальянском футболе настоящий кризис. Они не смогли пройти отбор на Кубок СВТУ - 2018. Впервые с 1958 года "мундиаль" прошел без Италии.

Не пустили на Кубок мира их шведы. Первый матч, прохожив в Стокгольме выиграла Швеция 1: 0. Ответный матч завершился со счетом 0: 0. Драматичным стало то, что этот матч стал последним для легендарного голкипера "Ювентуса" и сборной Итали Джанлуиджи Буффона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буффон закончил как Зидан - удалением

Украина сыграет против Италии 10 октября. Матч состоится в Генуе, стартовый свисток в 21:00.