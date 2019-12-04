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среда, 04 декабря 2019 15:14

Украина сыграет с Польшей на стадионе, который ремонтировали 8 лет

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Украина сыграет с Польшей на стадионе, который ремонтировали 8 лет
Стадион в Хожуве открыли в 1956 году. Его реконструировали с 2009 по 2017 годы

Товарищеский матч сборных Украины и Польши состоится 30 или 31 марта 2020 года. Об этом сообщает "Спортарена".

Базовая дата спаррингов – 30 марта, а 31 марта – день финалов плей-офф Евро-2020, и УЕФА просил ассоциации не проводить товарищеские матчи в данный день. Однако польская федерация хочет провести спарринг на день позже и отправила соответствующий запрос в европейский футбольный союз.

В зависимости от ответа УЕФА станет известна дата товарищеского матча сборных Украины и Польши — 30 или 31 марта.

Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Польшей перед Евро-2020 на стадионе Шлёнска в Хожуве. Именно этот стадион рассматривается как основной для проведения спарринга между сборными Украины и Польши.

Стадион Шлёнска в Хожуве после реконструкции, завершенной в октябре 2017 года, вмещает 54 378 болельщиков. Арена в Хожуве претендовала на проведение матчей Евро-2020, однако проиграла конкуренцию другим стадионам Европы.

Что касается товарищеского матча со сборной Франции, то арена, на которой может пройти поединок, еще не определена сторонами. В данный момент идет обсуждение деталей контракта товарищеского матча, о котором во время жеребьевки Евро-2020 договорились главные тренеры сборных Андрей Шевченко и Дидье Дешам.

Со сборной Франции команда Андрея Шевченко сыграет 27 марта.

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Все три команды обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы в качестве победителей своих отборочных групп.

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