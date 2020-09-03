Украина – Швейцария 1:1 (Первый тайм)

Украина и Швецария дважды сыграли вничью. ФОТО: LAD-DAL-LAD-DAL.LIVEJOURNAL.COM

Сборная Украины после десятимесячного перерыва вызванной эпидемией коронавируса снова выйдет на поле. В стартовом туре Лиги Наций наша сборная во Львове будет принимать команду Швейцарии.

В другом матче нашей группы Германия принимает Испанию.

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Украинцы дважды встречались со швейцарцами. И дважды судьи фиксировали ничью: сначала на легендарном для нас Кубке мира-2006, а затем - в товарищеском поединке 10 лет назад.

На Кубке мира была нулевая ничья с победной для нас серией пенальти - 3:0, а в товарищеской игре - 2:2. Причем украинцы все время находились в роли догоняющих. И вот первая игра на украинской земле.

И уже стали известны стартовый составы команд.

Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.

Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

Команды готовятся выйти на поле.

Играют гимны, скоро начнется игра.

Началась игра!

2 мин. Швейцария бросилась в затяжную атаку, которая закончилась потерей мяча на правом фланге.

5 мин. Продолжают гости владеть инициативой Украина пока к активным действиям не переходила.

8 мин. Продолжают давить гости и даже попытались пробить по воротам.

10 мин. Малиновский! Пушечный удар с левой после разворота приняла на себя штанга. Без шансов было бы для вратаря!

14 мин. ГОЛ! Ярмоленко! Прошел по правому флангу дебютант Тимчик и даже дважды пробил. Пока защитники разбирались как крыть Ярмоленко, тот пяткой протолкнул мяч в ворота! 1:0

38-ой гол забил за сборную Ярмоленко. До рекорда Шевченко осталось 10 мячей.

19 мин. Сбили наши атакующий порыв швейцарцев.

23 мин. Тимчик легко перекусывает контратаку гостей и отдает вперед, но Коноплянка бездарным ударом запорол перспективную атаку украинцев.

25 мин. Зинченко обрезался в опорной зоне, но Кривцов заблокировал удар соперника.

27 мин. Джака бил головой, но удар пошел выше ворот.

29 мин. 35% на 65% владения мячом в пользу гостей.

33 мин. Чрезмерно давят швейцарцы, как для команды, которая играет на выезде.

35 мин. Правый фланг Мбабу и Эбола полностью выиграли у нашей команды. Михайличенко и Коноплянка пока с ними не справляются.

38 мин. Хорошую контратаку разыграли украинцы, но Ярмоленко не поверил в последний пас и не побежал вперед.

41 мин. Гол. Джака в длинном подкате сумел выбить мяч из-под ног Тимчика. И тут же гости сравняли счет. Сеферович пробил низом точно в левый угол 1:1.