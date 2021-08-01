Украина сменила бронзовый вектор на Олимпиаде

Романчук принес Украине первое серебро. Фото: Reuters

Девятый день Олимпиады в Токио изменил однообразный бронзовый вектор сборной Украины. Пловец Михаил Романчук выиграл для нашей команды серебро. Хотя болельщики до последнего надеялись на золото, но Роберт Финке из США сегодня был сильнее.

Почти сразу после успеха мужа пробилась в финал по прыжкам в длину жена Михаила - Марина Бех-Романчук. В первые попытке она прыгнула на 6, 71 и квалифицировалась в финал десятой. Две другие попытки закончились лопатой.

Впоследствии порадовал Украины боксер Александр Хижняк, победивший в четвертьфинале доминиканца Юри Седеньйо и вышел в полуфинал, гарантировав Украине еще одну медаль. Ведь у боксеров бои за третьи места не предусмотрены.

Юлимар Роджас из Венесуэлы побила рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке

Двусмысленное впечатление оставил борец Ленур Темиров. Он тоже вышел в полуфинал, но уступил там хозяину Олимпиады. Теперь завтра будет бороться за бронзу.

Чуть позже стало известно, немецкий теннисист Александр Зверев выиграл Олимпиаду, одолев в финале россиянина Хачанова.

А уже на исходе игрового дня показали класс легкоатлеты: Юлимар Роджас из Венесуэлы побила рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке - 15 метров 67 сантиметров. Это на 17 сантиметров лучше чем в Кравец. А спринтер из Италии Ламонт Марсель Джейкобс торжествовал в беге на 100 метров - 9,80.

Мутаз Эсса Баршим из Катара и итальянец Джанмарко Тамбери выиграли прыжки в высоту - 2 метра, 37 сантиметров.

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В медальном зачете продолжает лидировать команда Китая - 23 золотые медали. У команды США - 20 высших наград, в Японии - 17. Украина - на 56 месте. В неофициальном зачете лидируют США - 59 медалей. У китайцев - 50.