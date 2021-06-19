Украина сильнее России – победитель Лиги чемпионов

Дмитрий Аленичев назвал лучшую сборную из бывшего СССР. Фото: "Чемпионат"

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о первом матче сборной России с Бельгией на чемпионате Европы – 2020.

"С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол.

Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чём не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас", — сказал Аленичев.

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Дмитрий Аленичев является самым титулованным футболистом России. Вместе с "Порту" он выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. При этом забивал в финалах. Как тренер он успехов не имел.