Украина – Северная Македония – 0:0 (Первый тайм)

Украина победила Северную Македонию в последней очной встрече. Фото: Football.ua

Сборная Украины по футболу через час выйдет на поле "Национального" стадиона в Бухаресте. Во втором матче Евро-2020 наша сборная сыграет с Северной Македонией.

Этот матч - решающий. Поражение или ничья осложнят задачу выхода в 1/8 финала. Любые объяснения будут неуместными. Потому что команды уровня Северной Македонии мы должны обыгрывать всегда. Это не обсуждается.

Победа дает подопечным Андрея Шевченко реальный шанс побороться за второе или третье место в группе. Фактически, мы сегодня можем и должны отшить одного из своих конкурентов. Конечно, соперник не собирается сдаваться. Но нам нужна победа!

За всю историю команды сыграли четыре матча. Дважды побеждала Украины, один раз - Северная Македония. Еще один матч завершился вничью.

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Уже известны составы команд.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Степаненко, Малиновский, Шапаренко – Зинченко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Цыганков, Макаренко, Беседин, Довбик.

Cеверная Македония: Дмитриевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Николов, Эльмас, Адеми, Барди, Спировски, Пандев

Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Звучат гимны команд. Наши поют вдохновенно. Дай Бог, так и играть.

Матч начался!

2 мин. Не держится пока мяч у наших. Сумбурно играют, нервничают.

4 мин. Полное преимущество в македонских фанов. Освистывают наших.

6 мин. Пас Малиновского прервал голкипер Димитриевски, а Караваев неудачно добил - значительно выше ворот.

8 мин. Кричалка о Путине оригинально звучит на российском канале. Комментатор делает вид, что ничего не слышит.

8 мин. Ух! Удар Малиновского едва парировал вратарь в нижнем углу. А после подачи углового Ярмоленко правой ногой не попал в створ с нескольких метров. Правда, в борьбе бил.

11 мин. Яремчук выходил один на один и вместо удара пытался отдать пас! Защитник заблокировал.

14 мин. Пока полное преимущество в наших трижды могли забивать, но чего-то не хватает в последний момент: или паса или удара.

16 мин. Ух! Огрызнулись македонцы. С левого фланга нашей обороны (который это уже раз?) Прошел прострел низом, но не попал в ворота нападающий.