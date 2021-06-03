Украина – Северная Ирландия – 1:0 (Первый тайм)

5 лет тому Украина уступила Северной Ирландии на Евро. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Днепре сборная Украины проводит вторую из трех товарищеских игр перед Евро-2020. Именно сегодня имеем самого серьезного соперника - сборную Северной Ирландии.

Команда Шевченко уже утомила всех ничьими с аутсайдерами - Финляндией, Казахстаном и Бахрейном. Возмущаться потихоньку уже начинает и футбольная общественность. И хотя нас не будут играть Зинченко и Цыганков, но имеющихся сил достаточно для победы. И это будет лучший подарок самим себе - настроение перед Евро будет совсем другим.

В конце концов и тренеры должны начинать наигрывать основу команды - через 10 дней мы должны стартовать с Нидерландами в Амстердаме.

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Тем временем стали известны стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Браун, Макнейр, Кэткарт, Баллард, Сэвилл, Макгинн, Фергюсон, Даллас, Маккэнн, Мадженнис

Играют гимны стран.

Игра началась!

1 мин. Резко начала Украине. Яремчук сбросил под удар Ярмоленко, но Андрей не попал в ворота.

4 мин. Наши начинают стремительными атаками и Караваева положил Фергюсон на газон. Однако арбитр Марчиняк нарушения не видит.

8 мин. Соперник попытался огрызнуться двумя контратаками, но Миколенко заблокировал обе.

10 мин. ГОЛ! Украина! Зубков забивает первый гол! Передача Караваева с правого фланга, Зубков избегает офсайда и бьет головой мимо растерянного голкипера! - 1:0.

14 мин. Североирландцы бросились отыгрываться, но их длительный штурм с пасом с левого фланга блокирует непроходимый ныне Миколенко.

18 мин. Соперник Украины оправился от гола и пытается нащупать слабые места в нашей обороне. Пока их не видно.

21 мин. Ярмоленко на фланге закрутил оппонента и навесил правой ногой. Никто этого не ожидал и мяч выкатился в аут.