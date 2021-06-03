Украина – Северная Ирландия – 1:0 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 198
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 243
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 153
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 324
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 279
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 396
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 666
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 342
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 342
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Англия победила соперника сборной Украины на Евро
Англия победила соперника сборной Украины на Евро
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Нидерланды едва спасли ничью в матче с Шотландией
Нидерланды едва спасли ничью в матче с Шотландией
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 333
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 801
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 171
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 20:16

Украина – Северная Ирландия – 1:0 (Первый тайм)

  Комментировать
Украина – Северная Ирландия – 1:0 (Первый тайм)
5 лет тому Украина уступила Северной Ирландии на Евро. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Днепре сборная Украины проводит вторую из трех товарищеских игр перед Евро-2020. Именно сегодня имеем самого серьезного соперника - сборную Северной Ирландии.

Команда Шевченко уже утомила всех ничьими с аутсайдерами - Финляндией, Казахстаном и Бахрейном. Возмущаться потихоньку уже начинает и футбольная общественность. И хотя нас не будут играть Зинченко и Цыганков, но имеющихся сил достаточно для победы. И это будет лучший подарок самим себе - настроение перед Евро будет совсем другим.

В конце концов и тренеры должны начинать наигрывать основу команды - через 10 дней мы должны стартовать с Нидерландами в Амстердаме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Браун, Макнейр, Кэткарт, Баллард, Сэвилл, Макгинн, Фергюсон, Даллас, Маккэнн, Мадженнис

Играют гимны стран.

Игра началась!

1 мин. Резко начала Украине. Яремчук сбросил под удар Ярмоленко, но Андрей не попал в ворота.

4 мин. Наши начинают стремительными атаками и Караваева положил Фергюсон на газон. Однако арбитр Марчиняк нарушения не видит.

8 мин. Соперник попытался огрызнуться двумя контратаками, но Миколенко заблокировал обе.

10 мин. ГОЛ! Украина! Зубков забивает первый гол! Передача Караваева с правого фланга, Зубков избегает офсайда и бьет головой мимо растерянного голкипера! - 1:0.

14 мин. Североирландцы бросились отыгрываться, но их длительный штурм с пасом с левого фланга блокирует непроходимый ныне Миколенко.

18 мин. Соперник Украины оправился от гола и пытается нащупать слабые места в нашей обороне. Пока их не видно.

21 мин. Ярмоленко на фланге закрутил оппонента и навесил правой ногой. Никто этого не ожидал и мяч выкатился в аут.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина – Северная Ирландия – 1:0 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7947
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 7471
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 6165
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 5148
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3924
Спорт
"Барселона" определилась с тренером
"Барселона" определилась с тренером Просмотров: 270
"Интер" официально получил нового тренера
"Интер" официально получил нового тренера Просмотров: 126
Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос"
Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос" Просмотров: 198
Костюк победила третью ракетку Китая на "Ролан Гаррос"
Костюк победила третью ракетку Китая на "Ролан Гаррос" Просмотров: 135
Лидер "Динамо" рассказал, когда восстановится после травмы
Лидер "Динамо" рассказал, когда восстановится после травмы Просмотров: 90
Больше всего комментируют
26
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 1080
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть