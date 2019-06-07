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пятница, 07 июня 2019 21:48

Украина - Сербия (LIVE), второй тайм 5:0

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Украина - Сербия (LIVE), второй тайм 5:0
Отбор на Евро - 2020, Украина - Сербия, онлайн трансляция матча

Сегодня состоится матч третьего тура отбора на Евро - 2020 между национальными сборными Украины и Сербии.

После двух туров наша сборная возглавляет турнирную таблицу группы B с четырьмя баллами в активе. У сербов лишь один балл, но сыграли они на матч меньше.

До этого матча команды не играли между собой официальных игр, однако сыграли четыре товарищеских. Во всех матчах побеждала наша команда, более того, за четыре поединка сербы ни разу не забили нам.

Также, стоит отметить, что матч состоится на "Арене-Львов" - стадион на котором Украина не знает поражений (13 побед, 2 ничьи).

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос

Ассистенты: Себриан Дэвис, Роберто дель Паломар (все - Испания)

Стартовые составы команд:

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка - Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус Портной Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович - Миленкович, Спаич, Коларов - Гачинович, Льяич, Максимовичи, Костич - Тадич - Йович, Прийович.

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А.Митрович, С.Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

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Стартовый свисток!

5 'Украина уверенно начала матч, наседают наши на ворота сербов.

8 'Мощное начало от "сине-желтых", не дают гостям выйти из штрафной, похоже, не ожидали они такого интенсивного старта.

11 'Интересный матч наблюдаем, "без центра" играют, отвечают сербы своими атаками на наши.

15 'Остановка в игре, Пятов играя на выходе снес Йовича, нуждается он в медицинской помощи.

18 'Коноплянка пробивал из центральной зоны - в нескольких метрах от дальней стойки пролетел мяч.

24 'Продолжают наши ребята играть в быстрый комбинационный футбол, но до ударов по воротам дело не доходит.

25 'Конопа пробил издали, вратарь отбил перед собой, но Яремчук добил мяч головой прямо в руки голкиперу.

26 'Гоооооооооооооооооооооол! Виктор Цыганков точным ударом в дальний нижний угол замкнул прострел Караваева! 1:0

28 'Гоооооооооооооооооооооооооооооол !!! Фантастика! Цыганков шикарным дальним ударом удваивает преимущество Украины! 2:0

31' Не сбавляют обороты наши ребята продолжают интенсивно атаковать гостей. Трудно вспомнить матч, в котором получал бы такое удовольствие от игры национальной сборной Украины.

36' Претендовали на пенальти "сине-желтые", после удара Малиновского мяч попал в руку защитнику. Но арбитр одиннадцатиметровый не назначают.

42 'Успокоилась игра в конце тайма. Точнее успокоились наши ребята, и инициатива перешла к сербам.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 48% - 52%

Удары (в створ) 16 (6) - 2 (0)

Фолы 3 - 6

Второй тайм!

46 'Гоооооооооооооооол! Коноплянка забивает третий мяч нашей команды! Классический гол для Евгения, принял мяч на краю штрафной сместился в центр и точно пробил в дальний угол! 3:0

51 'Начинают грубо играть сербы, в футбол не получается, решили боем.

58 'Забрасывают подачами нашу штрафную площадку сербы, но защитники надежно отводят угрозу.

59 'Гоооооооооооооооооооол! Львовянин Роман Яремчук забивает четвертый мяч нашей команды! Замкнул он прострел Караваева. 4:0

65 'И не думают останавливаться наши ребята продолжают атаковать и стремятся забить еще. Пятову же наверное совсем грустно, работы у него нет.

66 'Кравец выходит на поле вместо Яремчука.

70 'Упал темп матча, но это и логично, нашим спешить некуда, а сербы просто не могут сегодня играть лучше.

72 'Шепелев выходит вместо Степаненко.

75 'Гоооооооооооооооол! Коноплянка оформляет дубль, забив гол очень похож на первый мяч. 5:0! Полное уничтожение сербов.

76 'Коваленко меняет Коноплянку.

В понедеилок, 10 июня, Украина сыграет матч четвертого тура отбора на Евро. Наша сборная будет принимать неуступчивый Люксембург, начало матча в 21:45.

Автор: Артем Галкин
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