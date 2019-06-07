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пятница, 07 июня 2019 21:45

Украина - Сербия (LIVE), первый тайм 0:0

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Украина - Сербия (LIVE), первый тайм 0:0
Отбор на Евро - 2020, Украина - Сербия, онлайн трансляция матча

Сегодня состоится матч третьего тура отбора на Евро - 2020 между национальными сборными Украины и Сербии.

После двух туров наша сборная возглавляет турнирную таблицу группы B с четырьмя баллами в активе. У сербов лишь один балл, но сыграли они на матч меньше.

До этого матча команды не играли между собой официальных игр, однако сыграли четыре товарищеских. Во всех матчах побеждала наша команда, более того, за четыре поединка сербы ни разу не забили нам.

Также, стоит отметить, что матч состоится на "Арене-Львов" - стадион на котором Украина не знает поражений (13 побед, 2 ничьи).

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос

Ассистенты: Себриан Дэвис, Роберто дель Паломар (все - Испания)

Стартовые составы команд:

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка - Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус Портной Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович - Миленкович, Спаич, Коларов - Гачинович, Льяич, Максимовичи, Костич - Тадич - Йович, Прийович.

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А.Митрович, С.Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

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Стартовый свисток!

5 'Украина уверенно начала матч, наседают наши на ворота сербов.

В понедеилок, 10 июня, Украина сыграет матч четвертого тура отбора на Евро. Наша сборная будет принимать неуступчивый Люксембург, начало матча в 21:45.

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Дата
07
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