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воскресенье, 17 ноября 2019 15:37

Украина – Сербия – 1:1 (Перерыв)

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Украина – Сербия – 1:1 (Перерыв)
Сербы попробуют создать на стадионе ад для соперника

Добрый день!

Сегодня сборная Украины официально завершает отборочный турнир к Евро-2020 матчем с Сербией в Белграде. Заблаговременно, за два тура до финиша, наши ребята обеспечили себе первое место.

Однако интрига есть и в сегодняшней игре. Прежде всего - сербам нужна победа. В случае ничьи или поражения Португалии в Люксембурге именно Сербия будет второй. Хозяева мечтают отомстить Украине за унизительное поражение со счетом - 0: 5 во Львове. "Те 0:5 сих пор сидят в наших сердцах", - говорят сербские футболисты.

Нельзя сказать, что сборной Украины абсолютно безразлична сегодняшняя игра. Наша команда не соглашается проигрывать. Дело в том, что Украине крайне необходимо быть сеяной при жеребьевке грядущего турнира, которое состоится 30 ноября в Бухаресте. А для этого надо, как минимум, не проиграть.

И последняя интрига, которая вполне может стать первой - отношения между болельщиками и странами вообще. Не секрет, что Сербия всегда поддерживает Россию. В частности - в войне против Украины. Фанатские акции в поддержку Путина и оккупации Крыма - не редкость в Сербии. Именно поэтому руководители футбольных федераций договорились, что во Львове не будет сербских фанатов, а в Белграде - украинских.

Стали известны стартовые составы команд:

Сербия: Райкович – Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович – Нем. Максимович, Гудель – Радоньич, Ляйич, Тадич – Митрович.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Милетич. Младенович, Миливоевич, Спайич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович.

Украина: Пятов – Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Беседин.

Неожиданность в составе Украины лишь один - Коноплянка в запасе.

Степаненко - дисквалифицирован, Марлос, Мораес - травмированы.

Матч не очень популярен в Сербии. В ад не слишком похоже - от силы соберется 10 тысяч болельщиков. Это и к лучшему.

Они издеваются над нами: на центральной трибуне надпись - "Газпром".

Игра началась!

2 мин. Сербы сразу попытались зажать нас на своей половине поля. До удара дело не дошло.

4 мин. Инициатива у хозяев. Наши еще не поймали свою игру.

6 мин. Радоньич прошел по правому флангу и прострелил. Пятов на месте!

8 мин. Гол! Пенальти в наши ворота. Матвиенко специально подставился со своей рукой. С перепуга отвернулся от удара. Тадич забивает – 1:0.

11 мин. Огрызнулись наши. Ярмоленко ударил издали - неточно.

12 мин. Тадич едва не удваивает счет. Удалось заблокировать удар с 10 метров.

16 мин. Кажется, сбросили обороты сербы. Свое дело хозяева сделали. Посмотрим, как наши побегут восстанавливать статус-кво.

20 мин. Есть первый удар в створ ворот! Ярмоленко пробил в угол, но там был голкипер.

22 мин. Моментище! Штанга! Яремчук выходил один на один, Райкович сбил его, а Ярмоленко добивал в пустые ворота, но попал в штангу !! Вот не везет!

24 мин. Сербы не садятся в оборону, а отвечают. Льяич бил с линии штрафной, но Матвиенко подставил ногу. Рикошет и спасительный угловой.

28 мин. Льяич бил с 25 метров. Мяч разминулся с нижним углом в 10 сантиметров.

30 мин. Радоньич возит Миколенко на фланге, как только хочет.

32 хв. ГОЛ !!!! Вот вам и Яремчук! Идеально подал Цыганков на голову Роману и без шансов для вратаря! 1:1!

35 мин. Сербы засуетились! Их ничья не устраивает. Да еще и Люксембург в параллельном матче тримаеься прои Португалии - 0:0.

39 мин. Малиновский ударил издалека с правой и немного насмешил публику. Не удался удар.

40 мин. Цыганков разыгрался. Хороший пас на Миколенко, но Виталий не сумел обработать мяч. Жаль!

43 мин. Кажется, перехватили инициативу наши. Как же важно сейчас забить!

44 мин. Яремчук нас слышит! Бьет точно в угол, но лысый Райкович тянет удар!

Все, первый тайм окончен. Сербия очень уверенно начала, но потом Украина тихой сапой перехватила инициативу, сравняла счет и могла выйти вперед.

А в параллельном матче Португалия забила - 0:1. Трудно будет сербам восстановить психологическое равновесие в перерыве.

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