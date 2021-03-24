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четверг, 25 марта 2021 00:09

Украина разжилась важной ничьей в матче против чемпионов мира

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Украина разжилась важной ничьей в матче против чемпионов мира
Сергей Сидорчук не только сдерживал Мбаппе, но и забил в ворота Льориса. Фото: Reuters

Сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат мира-2022 выездным матчем против действующих чемпионов мира французов. Украинской сборной удалось сыграть вничью.

Андрей Шевченко решился на эксперимент - сборная Украины вышла на матч с тремя центральными защитниками, играя по схеме 5-3-2 в обороне. Капитаном украинской сборной впервые был Александр Зинченко. Сообщает Униан.

Франция сразу забрала мяч себе, сначала создала один неплохой момент (Оливье Жиру не забил), а на 19-й минуте вышла вперед. Гризманн выиграл верховую борьбу у Зинченко, после чего от угла штрафной эффектно закрутил мяч в дальний угол. Стоит отметить, что перед этим в развитии атаки в офсайде во Франции оказался Бенжамен Павар, но арбитры этого не увидели, а VAR на матчи не использовался.

На 57-й минуте Украины удалось отыграться. Александр Караваев перехватил мяч у правого края штрафной, отдал под удар Сергею Сидорчуку, который пробил в касание - мяч попал в Преснеля Кимпембе и после рикошета закатился в угол ворот.

В дальнейшем украинцы продолжили действовать от обороны, пытаясь выходить в контратаки и смогли сохранить ничейный результат.

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В параллельном матче сборная Финляндии сыграла вничью со сборной Боснии – 2:2. Именно против Финляндии в Киеве проведет следующую игру наша сборная.

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