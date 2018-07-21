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суббота, 21 июля 2018 11:27

Украина разошлась миром с Англией на Евро-2018 (U-19)

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Украина разошлась миром с Англией на Евро-2018 (U-19)
Украинцы, в синей форме, сыграли вничью с англичанами. Фото: uefa.com

Во втором поединке группового раунда чемпионата Европы (U-19) подопечные Александра Петракова разошлись миром с действующим чемпионом Европы в данной возрастной категории - Англией.

Получив в стартовых матчах группового раунда чемпионата Европы победы, сборные Украины и Англии стали фаворитами квартета В. Изюм их очном противостоянию придавал тот факт, что победитель этого поединка выходил в полуфинал, автоматически давало пропуск на чемпионат мира (U-20), который состоится следующего года.

Дебют встречи прошел в равной борьбе, однако англичанам удалось на 8-й минуте открыть счет после розыгрыша углового. Подопечные Пола Симпсона заставили сине-желтых играть в непривычный для них футбол - первым номером. Однако подопечные Александра Петракова быстро адаптировались к такому ведения игры и не раз заставляли нервничать английский защиту. И на 39-й минуте Супряга таки продавил оборону соперника, отправив мяч в сетку ворот с острого угла.

Второй тайм получился не менее интересным. К успеху не раз были близки обе команды, но футболистам не хватало точности, а порой вратари демонстрировали свое мастерство. В итоге - 1:1, и сборная Украины перед заключительным матчем группового этапа против Турции имеет неплохие шансы оказаться среди четырех лучших команд континента, информирует официальный сайт ФФУ.

Евро-2018 (U-19)

Украина - Англия 1:1

Голы: Супряга, 39 - Тавернер, 8

Украина (U-19): Кучерук, Миколенко, Бондарь (к), Попов (Снурницин, 73), Корниенко, Хахлев (Чех, 90 + 2), Дрышлюк, Конопля, Булеца, Цитаишвили (Ременюк, 62), Супряга

Англия (U-19): Балкомб, Стерлинг, Танганга, Уоттс (Керби, 84), Чалоба (к), Льюис, Емблтон, Сандерс, Тавернер, Бреретон, Херст (Моррис, 81)

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Украина набрала четыре очка и в следующем матче с Турцией (23 июля) хватит ничьей для выхода из группы.

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21
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