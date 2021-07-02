"Украина разобьет тебя" - Усик запугивает сборную Англии

Украинский боксер Александр Усик поддержал сборную Украины накануне матча 1/4 финала Евро-2020/21 против Англии.
Усик не сомневается в победе команды Андрея Шевченко над англичанами и выходом в полуфинал.
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"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина - чемпион", - заявил Усик в Instagram.
Встреча Украины и Англии состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико". Начало игры в 22:00.
Победитель этой пары в полуфинале Евро встретится с триумфатором поединка Дания - Чехия.
Следующий поединок Александр Усик проведет против британца Энтони Джошуа.
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