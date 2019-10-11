Украина разгромила Литву

Марлос стал героем игры в Вильнюсе. Фото: официальный сайт "Шахтера".

Сегодня в 21 45 в Харькове сборная Украины примет сборную Литвы в квалификации к Евро 2020. Соперники играли между собой месяц назад. Тогда команда Шевченко получила легкую победу в Вильнюсе.

В первом тайме команда украинцы забила дважды. Сначала после классного паса от Марлоса отличился Александр Зинченко, а затем полузащитник "Шахтера" в ассист добавил еще и забитый мяч, который стал для него дебютным в футболке национальной сборной Украины.

Во второй половине встречи прекрасным дальним ударом из-за пределов штрафной оформил разгром Руслан Малиновский.

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Следующий свой матч сборная Украины проведет в понедельник 14 октября. На "Олимпийском" команда Шевченко будет принимать Португалию. Начало игры - в 21. 45.