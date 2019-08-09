Украина проведет товарищеский матч с известной африканской сборной

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Нигерией.
10 сентября этого года сборная Украины проведет спарринг с бронзовым призером КАН-2019 - сборной Нигерией, сообщил Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук.
Глава УАФ предлагает провести поединок в Днепре, ведь в прошлом году там должен был состояться матч между Украиной и Турцией, который был перенесен.
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7 сентября сборная Украины сыграет матч отбора к Евро 2020 против Литвы.
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