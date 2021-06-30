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среда, 30 июня 2021 09:55

Украина применила швединг – обзор прессы и соцсетей после нашей победы

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Украина применила швединг – обзор прессы и соцсетей после нашей победы
Артем Довбик начинал в Черкассах. Фото: Reuters

Украинская пресса и пользователи соцсетей обсуждает победу национальной сборной над командой Швеции и комментирует выход Украины в четвертьфинал чемпионата Европы.

Победу Украины прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:
Мы болели за вас всей душой!
Мы благодарим вас от всего сердца!
Мы гордимся вами всей страной!
Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

Историк Вахтанг Кипиани троллит Зеленского после победы в Глазго.

"Брейкинґ ньюз! Президент Зеленский после победы сборной в Глазго признал независимость Шотландии и назначил Артема Довбика Чрезвычайным и Полномочным Послом!"

Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский написал:

– Слава Великой Украине! Героям-футболистам слава! Это не победа над Швецией. Это Победа непокоренной нации над русским фашизмом, над Путлером и его Риббентропом.

Мы увидели, что Зинченко, может, и был изначально центрхавом или атакующим фланговым хавбеком, но в привычной по "Сити" роли ему сейчас банально удобнее

tribuna.com вспоминает победу нашей сборной над Швецией еще в 2012 году на домашнем Евро.

"Да, процесс пересъемки известных фильмов или их сцен называется шведингом.

Украина не боится выходить на решающий для игроков и тренера матч с новой схемой, придя к тем самым 3-5-2, которые активно просили многие перед Евро. Мы увидели, что Зинченко, может, и был изначально центрхавом или атакующим фланговым хавбеком, но в привычной по "Сити" роли ему сейчас банально удобнее. Что Ярмоленко вполне комфортно в роли той поддержки Яремчука, роль которой многие отводили Цыганкову. Что трио защитников вполне адекватно справляется с напором соперников – Исак с его 17 голами в Ла Лиге прошлого сезона не на ровном месте начал получать сравнения со Златаном. Что со Степаненко банально не так страшна каждая быстрая атака на наши ворота.

И эта команда, в отличие от 2006-го, не зажималась у своих ворот, а пыталась слушать тренера. Когда тот говорил в добавленное время, что не надо спешить, что надо разыгрывать через фланги, что надо забить – говорил эмоционально, но уверенно, это действительно впечатлило. И то, что удалось дожать соперника на 120-й минуте, не раскиснув после упущенных полумоментов – лучшая оценка работы Шевченко.

У нас был уникальный шанс – целых 8 дней, чтобы привести "физику" в форму. Этот шанс тренеры использовали. Пусть с помощью физиотерапевтов "Манчестер Сити", уж не знаю, лысых или волосатых шарлатанов, пусть с помощью хоть самого черта. Но использовали. Возможно, к субботе и матчу в Риме с англичанами банально не хватит времени и сил. Соперник, похоже, готов пройти все 7 матчей на турнире в одном ритме, без пропущенных и с верой в ошибки оппонента. Мы можем проиграть Англии даже если будем действовать лучше ее – в конце концов, в 2006-м, возможно, лучший свой по качеству матч Украина сыграла как раз в четвертьфинале. Тогда уступили по счету Италии разгромно, а по игре – действовали едва ли не на равных.

Просто задумайтесь о том пути, который сборная прошла за время между матчами с Австрией и Швецией. И о том, как редко – раз в 15 лет – у страны появляется повод гулять ночью".

Издание footboom.com цитирует слова шведских болельщиков:

"Какие могут быть претензии к Украине после матча? Они честно выиграли, они играли до последней минуты, они показали свой максимум. Что касается Швеции, то мы на самом деле провели очень слабый турнир. Просто уберите Форсберга, и окажется, что некому забивать и некому хорошо играть. Нападающие за 4 матча не забили ни одного гола! Ну какой тут четвертьфинал? Спасибо вообще, что вышли в плей-офф".

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Украина вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Англии. Матч состоится в Риме, 3 июля. До сегодняшнего дня наша команда еще ни разу не выходила из группы.

Автор: Юрий Стригун
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