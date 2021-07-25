Украина пребывает в шаге от второй медали

Игорь Рейзлин пробился в полуфинал. Фото: НОК Украины

Украинец Игорь Рейзлин вышел в полуфинал олимпийского турнира шпажистов. Там он встретится с французом Роменом Канноном. Тот уже победил нескольких фаворитов.

Начало – в 13.25.

В четвертьфинале Рейзлин с трудом победил 18-летнего египтянина Мохамеда Эльсаеда.

Каннон стал 34-м на ЧЕ в 2019 году, 30-м на ЧМ-2019, лучший результат на Кубке мира – 7-е место в сезоне 2018/19.

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