Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА, однако опустилась на одну позицию.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на одну строчку и занимает 25 место, информирует официальный сайт ФИФА.

В активе "сине-желтых" осталось 1513 очков, ведь в течение прошлого месяца Украина не проводила как общительных, так и официальных матчей. Сборную Украины обошла команда США, которая дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Американцы поднялись сразу на 8 позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновському вдалося вразити тренера "Аталанти"

Лидером рейтинга осталась Бельгия, на вторую позицию поднялась Бразилия, которая стала триумфатором Копа Америка-2019. Франция опустилась на 3 место, далее следуют Англия, и Уругвай.