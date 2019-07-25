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четверг, 25 июля 2019 13:40

Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

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Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Команда Андрея Шевченко потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА, однако опустилась на одну позицию.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на одну строчку и занимает 25 место, информирует официальный сайт ФИФА.

В активе "сине-желтых" осталось 1513 очков, ведь в течение прошлого месяца Украина не проводила как общительных, так и официальных матчей. Сборную Украины обошла команда США, которая дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Американцы поднялись сразу на 8 позиций.

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Лидером рейтинга осталась Бельгия, на вторую позицию поднялась Бразилия, которая стала триумфатором Копа Америка-2019. Франция опустилась на 3 место, далее следуют Англия, и Уругвай.

https://football24.ua
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Дата
25
июля

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