Украина – Португалия (LIVE)

Украина имеет равную статистику с Португалией – победа, поражение и ничья

Добрый вечер!

Вот и настало время истины для сборной Украины по футболу. Сегодня в Киеве мы принимаем чемпиона Европы, победителя Лиги Наций - сборную Португалии во главе со звездным Криштиану Роналду.

Украина нужен лишь один балл для того, чтобы квалифицироваться на Евро. Однако, на самом деле нам нужна победа, чтобы самоутвердиться, доказать всем, что мы не твари дрожащие, а право имеем.

"Navigare necese est" – "плавать по морю необходимо," .- говорил когда-то выдающийся сын Португалии - Энрике Мореплаватель. Перефразируем это выражение и скажем так: "Играть в футбол необходимо". Именно творчества, а не игры на отбой ждем мы от наших игроков сегодня. Сейчас или никогда. Украина, вперед!

Тем временем стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Португалии в квалификации Евро-2020.

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко – Марлос, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко.

Португалия: Руй Патрисиу – Геррейру, Рубен Диаш, Пепе, Семеду – Данилу, Жоау Мариу, Моутинью – Гедеш, Бернарду Силва, Роналду.

Запасные: Жозе Са, Бету, Фонте, Андре Силва, Брума, Рикарду, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Мариу Руй, Пицци, Феликс.