Украина огласила мужской и женский состав на Кубок мира по биатлону

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону огласил официальный состав сборной на Кубок мира в Эстерсунде (Швеция):
Мужчины
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Сергей Семенов
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Женщины
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Вита Семеренко
Валя Семеренко
Юлия Журавок
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Тренера не стали вызывать на мировое первенство шестую биатлонистку, хоть такая возможность была, сообщает Isport.
Турнир будет проходить с 7 по 17 марта.
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