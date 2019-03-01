Украина огласила мужской и женский состав на Кубок мира по биатлону

Джима будет представлять Украину на соревнованиях в Швеции. Фото: ukrinform

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону огласил официальный состав сборной на Кубок мира в Эстерсунде (Швеция):

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Женщины

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Журавок

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Тренера не стали вызывать на мировое первенство шестую биатлонистку, хоть такая возможность была, сообщает Isport.

Турнир будет проходить с 7 по 17 марта.