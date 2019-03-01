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пятница, 01 марта 2019 15:12

Украина огласила мужской и женский состав на Кубок мира по биатлону

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Украина огласила мужской и женский состав на Кубок мира по биатлону
Джима будет представлять Украину на соревнованиях в Швеции. Фото: ukrinform

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону огласил официальный состав сборной на Кубок мира в Эстерсунде (Швеция):

Мужчины

Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Сергей Семенов
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко

Женщины

Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Вита Семеренко
Валя Семеренко
Юлия Журавок

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Тренера не стали вызывать на мировое первенство шестую биатлонистку, хоть такая возможность была, сообщает Isport.

Турнир будет проходить с 7 по 17 марта.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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