Украина обыграла Сербию в первой игре

Украина трижды побеждала Сербию

В марте 2008 года сборные Украины и Сербии провели первую из трех товарищеских игр. На стадионе "Динамо" в Киеве украинцы победили - 2:0.

Первый тайм прошел с преимуществом подопечных Алексея Михайличенко. Они создали несколько моментов, но огорчить вратаря сербов не смогли.



Во второй половине игры Украина забила дважды в течение 3 минут. Сначала Тимощук сильно ударил из-за пределов штрафной. Стойкович перевел мяч на угловой. После розыгрыша удар нанес Денис Голайдо, а Андрей Шевченко по-хоккейному подставил ногу - 1:0.

Еще через две минуты Андрей Воронин сбросил мяч на Назаренко и тот пробил точно в угол - 2:0.

Сербы ничем не удивили, они имели несколько моментов, которые ничем не завершились - 2:0 в пользу сборной Украины.

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Осенью 2008 года сборная Украины стартовала в отборе к Кубку мира-2010 и заняла второе место, опередив Хорватию и уступив Англии. В стыковых матчах Украина проиграла Греции - 0:0 и 0:1