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воскресенье, 12 декабря 2021 14:18

Украина не внесла интригу в биатлонную эстафету

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Украина не внесла интригу в биатлонную эстафету
Пидручный был лучшим среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

На первом этапе за сборную Украины бежал Артем Прима, передавший эстафету восьмым. Дмитрий Пидручный после второй стрельбы на втором этапе вошел в шестерку, но не смог там удержаться.

Богдан Цымбал опустил команду на 9-е место, а Антон Дудченко поднял на итоговое седьмое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина была пятой в биатлонной эстафете

Сегодня в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования. От Украины будут бежать Юлия Джима и Елена Билосюк.

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12
декабря

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