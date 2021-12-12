Украина не внесла интригу в биатлонную эстафету

Пидручный был лучшим среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

На первом этапе за сборную Украины бежал Артем Прима, передавший эстафету восьмым. Дмитрий Пидручный после второй стрельбы на втором этапе вошел в шестерку, но не смог там удержаться.

Богдан Цымбал опустил команду на 9-е место, а Антон Дудченко поднял на итоговое седьмое.

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Сегодня в Хохфильцене пройдет женская гонка преследования. От Украины будут бежать Юлия Джима и Елена Билосюк.