Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: Getty Images

16 ноября сборная Украины проведет последний матч отбора в Кубок мира против Боснии и Герцоговины.

Команды не могли выявить сильнейшего в первом матче во Львове -1:1.

Матч начался при территориальном преимуществе команды Александра Петракова. Хозяева потеряли несколько моментов. Но удалось забить только Андрея Ярмоленко, которого вывели на пустые ворота вывели партнеры.

После этого игра успокоилась. Гости начали строить свои полумоменты у ворот Андрея Пятова, но забить так и не смогли.

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В начале второго тайма украинцы должны были забивать второй гол, но подвела реализация. После часа игры хозяева начали садиться физически. Преимущество перешло к гостям, исповедовавшим силовой футбол с длинными передачами. Под конец матча хозяева пропустили одну из атак, завершившуюся пропущенным мячом.

Уже в добавленное к матчу время у Украины были шансы вырвать победу, но Александр Зубков не реализовал стандарт с выгодной позиций.

Матч начнется в 21:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. Сборная Франции уже выиграла нашу отборочную группу. Финляндия на втором месте с 11 очками. У Украины есть девять баллов и находится на третьем месте. Босния уже упустила шансы поехать на Кубок мира.

Для того чтобы занять второе место в группе Украины, нужно победить в Боснии и надеяться, что Франции победит Финляндию.