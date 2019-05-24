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пятница, 24 мая 2019 23:44

Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США

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Украина начала молодежный Кубок мира с победы над США
Украинцы взяли три очка

С победы стартовала сборная Украины на Кубке мира по футболу среди игроков до 20 лет. В польском городе Бельско-Бяла украинцы взяли верх над сборной США со счетом - 2:1.

Американцы завладели инициативой с первых минут. Они провели несколько острых атак. Однако первыми отличились украинцы. Цитаишвили на 26 минуте дальним пасом вывел на удар Булецу и тот пробил в ближний угол без шансов для вратаря.

Американцы сравняли счет через 6 минут. Быстрая атака завершилась пасом на фланг в направлении Веа, тот прострелил в центр и Серванья с трех метров пробил Лунина - 1:1.

Во второй половине игры Украина перехватила инициативу. Цитаишвили на 49 минуте попал в перекладину после дальнего удара. А уже через две минуты Попов замкнул подачу с углового, забив головой в высоком прыжке - 2:1.

Украинцы остро контратаковали и имели еще несколько возможностей отличиться. Особенно опасным был удар Владислава Супряги на последней добавленной минуте. Однако вратарь США Скотт мяч парировал.

Соперник потерял свою самую реальную возможность сравнять счет, когда в середине второго тайма Мендес попал в штангу. Следовательно - 2:1 победа Украины.

В другом матче группы сборная Нигерии переиграла сборную Катара - 4:0.

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В следующей игре, 27 мая, Украина сыграет с Катаром, а в США - с Нигерией.

Автор: Юрий СТРИГУН
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