Украина – Литва 2:0 (Второй тайм)

В первой игре на выезде Украина легко победила своего нынешнего соперника со счетом – 3:0

Добрый вечер!

Начинаем трансляцию из Харькова, где сборная Украины должна сделать решительный шаг на пути к Евро 2020. Нам надо победить Литву.

Первая игра на поле соперника завершилась победой украинцев - 3:0. Отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. И вот - ответная игра.

Украина лидирует в своей группе и победа почти наверняка гарантирует нам путевку на Евро.

Тем временем стали известны составы команд:

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Марлос, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гірдвайніс, Жулпас, Голубіцкас, Новіковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрушкевичус, Воробйов, Лаукжеміс

Раздаются гимны команд.

Шевченко экспериментирует с составом перед Португалией. Миколенко и Яремчук в запасе.

2 мин. Стремительно начинает Украина. Мораес бил головой - над перекладиной.

3 мин. И тут же Марлос повторил трюк Мораеса.

5 мин. Литовцы попытались прорваться по правому флангу. Миколюнас прострелил в руки Пятову.

10 мин. Отличная комбинация Украины. Зинченко бил после паса пяткой, но не попал в створ. Эх, такая возможность!

15 мин. Давят наши, но быстрого гола нету. Нервничаем.

19 мин. А Португалия своего шанса не теряет. Гол в исполнении Бернарду Силвы в игре с Люксембургом - 1:0.

21 мин. Сбиваются на мелкий пас наши. Соболь попытался сыграть по-другому, но его прорыв прервал Черняускас в эффектном прыжке.

26 мин. Гола до сих пор нет, зато есть песня о Путине. И то хорошо.

27 мин. Атака двумя темпами удалась нашим, но Ярмоленко не попал в дальний угол

29 мин. ГОЛ !!! Малиновский! Наконец-то! Прорвался левым флангом и приложился так, что вратарь не имел шансов! 1:0 !

34 мин. Ярмоленко! Ну откуда это невезение? Прошел своим флангом, качнул защитника и левой пробил в перекладину!

39 мин. Ярмоленко красиво обыграл защитника, прострелил, а Мораес эпизод проспал.

45 мин. Остро атакуют наши, но Литва не сыпется и держит удар.

Перерыв. Могли и больше забивать украинцы, но благодарим и за то, что имеем.

46 мин. Второй тайм начинают наши. А, значит, нужен второй гол!

47 мин. Матвиенко отдал мяч литовцам, а те едва не затоптали Пятова. Миновалось.

52 мин. Не могут отдать ближнему наши. Куда-то делся последний пас.

55 мин. Степаненко получил желтую карточку. Опасно играл против Новиковаса

57 мин. Штрафной будут бить наши. Сбили Ярмоленко на левом фланге.

58 мин. ГОЛ!!! Дубль от Малиновского! Положил в дальний угол, как рукой забросил. Черняускас даже не дернулся - 2:0.

60 мин. Коноплянка у нас вышел вместо Марлоса. Не впечатлил форвард "Шахтера".

64 мин. Ярмоленко покидает поле, а Цыганков выходит.

67 мин. Две минуты Украины штурмовала ворота Литвы. Отбились прибалты.

70 мин. Возили-возили литовцев, а затем Коноплянка отдал на Цыганкова. Виктор попытался забить ударом скорпиона, но подвиг лучшего друга всех шахтеров Матузалема повторить не удалось.

73 мин. Сидорчук вышел вместо Степаненко. Бережет основу Шева перед Португалией.