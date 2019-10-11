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пятница, 11 октября 2019 21:00

Украина – Литва 0:0 (Первый тайм)

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Украина – Литва 0:0 (Первый тайм)
В первой игре на выезде Украина легко победила своего нынешнего соперника со счетом – 3:0

Добрый вечер!

Начинаем трансляцию из Харькова, где сборная Украины должна сделать решительный шаг на пути к Евро 2020. Нам надо победить Литву.

Первая игра на поле соперника завершилась победой украинцев - 3:0. Отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. И вот - ответная игра.

Украина лидирует в своей группе и победа почти наверняка гарантирует нам путевку на Евро.

Тем временем стали известны составы команд:

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Марлос, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гірдвайнніс, Жулпас, Голубіцкас, Новіковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрушкевичус, Воробйов, Лаукжеміс

Раздаются гимны команд.

Шевченко экспериментирует с составом перед Португалией. Миколенко и Яремчук в запасе.

2 мин. Стремительно начинает Украина. Мораес бил головой - над перекладиной.

3 мин. И тут же Марлос повторил трюк Мораеса.

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