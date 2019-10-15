Украина красиво победила Португалию

Украина победила чемпиона Европы

Сборная Украины в феерическом матче одолела дома сборную Португалии и досрочно, за два тура до конца отбора заняла первое место в группе.

В первом тайме наши отличились дважды. На 6 минуте счет открыл Роман Яремчук, а на 26 удвоил Андрей Ярмоленко.

Во второй половине игры после сомнительного пенальти и удаление Степаненко Роналду с пенальти отквитал один гол. Большего Португалия не достиг - 2:1 победа нашей сборной.

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В параллельном матче группы Сербия на выезде одолела Литву - 2:1.