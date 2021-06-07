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понедельник, 07 июня 2021 18:03

Украина – Кипр – 4:0 (Второй тайм)

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Украина – Кипр – 4:0 (Второй тайм)
Четыре дня тому назад Украина переиграла сборную Северной Ирландии. Фото: "Футбол-24"

Добрый вечер!

Пройдет время и сборная Украины выйдет на свою последнюю репетицию перед стартом Евро-2020. Нашим соперником будет национальная команда Кипра.

Сначала Андрей Шевченко намеревался выпустить на поле в сегодняшнем матче игроков, которые из-за травм не сыграли против Северной Ирландии. Но Цыганков и Тимчик еще не залечили старые повреждения, поэтому сегодня не сыграют.

Значит шанс проявить себя получат другие футболисты. К тому же сборная Украины выйдет на поле харьковского стадиона, чтобы показать себя в новой форме, которая вызвала бешеную ярость наших восточных соседей. Впрочем, как говорил поэт, нам свое делать ...

Уже после этой игры сборная улетает в Бухарест, где будет базироваться на протяжении всего Евро-2020. А первую игру украинцы сыграют 13 июня в Амстердаме против сборной Нидерландов.

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А вот и состав сборной Украины.

Пятов, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Караваев, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Довбик, Беседин.

А вот и Кипр.

Панаги, Иоанну, Сотириу, Каро, Авраам, Кирьяку, Артиматас, Панайоту, Папулис, Элиа, Питтас.

Слушаем гимны команд.

Игра началась!

3 мин. Яремчук выскочил из офсайда и зацепил бутсой вратаря. Появилась кровь на лице киприота.

6 мин. Оказали помощь голкиперу и он продолжает игру.

7 мин. Ярмоленко с Яремчуком прорывались по правому флангу, но ударить соперники не дали.

9 мин. Зинченко роскошным пасом вывел на удар Яремчука, но Роман с 5 метров пробил прямо во вратаря.

12 мин. Неплохо комбинируют наши, создают моменты, но почему-то никак не могут забить.

16 мин. Первый стартовый натиск Украины прошло. Взяли паузу наши игроки.

18 мин. Зинченко снова выводил Яремчука, но Роман забоялся снова контактировать с голкипером Кипра. Тем более, что у того слетела окровавленная повязка.

21 мин. 36-летний Папулис легко обошел 18-летнего Забарного на правом фланге и пробил по воротам Пятова. Андрей на месте.

24 мин. Зубков отдал на Яремчука, но Роман на скорости не сумел подстроиться под мяч, ударив выше ворот.

29 мин. Малиновский пытался вывести Яремчука один на один, но защитник в последний момент перехватил мяч. И почти сразу Ярмоленко после паса Зубкова, но бил пяткой, но травмирован голкипер не зевал.

31 мин. Яремчук, похоже, становится главным неудачником первой половины игры. Получил пас от Зубкова и бил с линии вратарской, но опять попал в голкипера.

33 мин. Зинченко бил из-за пределов штрафной, но попал в штангу с внешней стороны.

37 мин. ГОЛ! Пенальти в ворота Кипра и красная карточка Панайоту. Сбил Зубкова, который выскакивал после паса Малиновского на ворота. Ярмоленко легко развел вратаря и мяч– 1:0!

42 мин. Соболь на фланге не сумел обработать передачу Малиновского и сорвал неплохую атаку наших.

45 мин. Зубков в штрафной получил пас от Зинченко, но в ворота не попал с метров восьми.

45+1. Опять пенальти. Рукой сыграл защитник Иоанну и Зинченко реализует возможность - 2:0.

45+5. мин. Ярмоленко, Яремчук и Малиновский разыграли комбинацию в одно касание. Пушечный удар Руслана просвистел над перекладиной.

Перерыв.

46 мин. Замены у нас после перерыва. Марлос вышел вместо Зубкова, а Степаненко вместо Макаренко.

47 мин. Зинченко с Яремчуком комбинировали вперед штрафной площадкой, но сорвался последний пас у Александра.

50 мин. Малиновский пытался попасть в ворота со штрафного, но пробил в небеса. Хотя и угол был острый.

52 мин. Прозевали наши выход нападающего гостей. Едва не повторилась история с Зубковым в первом тайме. Хорошо, что Андрей Пятов вышел из ворот и сыграл головой.

56 мин. Яремчук пробивает во вратаря. Хотя пробить острее ситуация не позволяла. Здесь нет претензий к Роману.

59 мин. Кипр атаковал минуты три, но защитники и особенно Пятов сыграли безупречно.

61 мин. Ярмоленко, Зинченко и Марлос разыграли идеальную комбинацию, а Яремчуку осталось только подставить ногу - 3:0.

62 мин. Караваев меняет Матвиенко. .

64 мин. Марлос вырвался на оперативный простор и отдавал на Ярмоленко. К сожалению, удар Андрея заблокировал защитник.

66 мин. Ярмоленко бил из-за пределов штрафной, и после серии рикошетов мяч залетел в ворота несчастных, смятых киприотов - 4:0.

67 мин. Беседин меняет Яремчука, а Судаков – Малиновского.

70 мин. Шапаренко выходит вместо автора дубля Андрея Ярмоленко.

73 мин. Судаков бил с 12 метров, но снова в голкипера.

77 мин. Уже просто отбиваются киприоты. Не дают наши головы поднять сопернику.

81 мин. Удар Соболя с левого фланга парирует вратарь киприотов. А Беседин в следующей атаке заставляет голкипера совершить роскошный прыжок.

85 мин. Марлос пытался вывести Зинченко на удар, но защитник оказался искуснее.

87 мин. Кипр огрызнулся опасной контратакой. Никто не ожидал подобного от островитян.

90 мин. Караваев простреливал с угла штрафной, но защитники этого ждали.

Автор: Юрий Стригун
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