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понедельник, 07 июня 2021 18:00

Украина – Кипр – 0:0 (Первый тайм)

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Украина – Кипр – 0:0 (Первый тайм)
Четыре дня тому назад Украина переиграла сборную Северной Ирландии. Фото: "Футбол-24"

Добрый вечер!

Пройдет время и сборная Украины выйдет на свою последнюю репетицию перед стартом Евро-2020. Нашим соперником будет национальная команда Кипра.

Сначала Андрей Шевченко намеревался выпустить на поле в сегодняшнем матче игроков, которые из-за травм не сыграли против Северной Ирландии. Но Цыганков и Тимчик еще не залечили старые повреждения, поэтому сегодня не сыграют.

Значит шанс проявить себя получат другие футболисты. К тому же сборная Украины выйдет на поле харьковского стадиона, чтобы показать себя в новой форме, которая вызвала бешеную ярость наших восточных соседей. Впрочем, как говорил поэт, нам свое делать ...

Уже после этой игры сборная улетает в Бухарест, где будет базироваться на протяжении всего Евро-2020. А первую игру украинцы сыграют 13 июня в Амстердаме против сборной Нидерландов.

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А вот и состав сборной Украины.

Пятов, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Караваев, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Довбик, Беседин.

А вот и Кипр.

Панаги, Иоанну, Сотириу, Каро, Авраам, Кирьяку, Артиматас, Панайоту, Папулис, Элиа, Питтас.

Слушаем гимны команд.

Игра началась!

3 мин. Яремчук выскочил из офсайда и зацепил бутсой вратаря. Появилась кровь на лице киприота.

6 мин. Оказали помощь голкиперу и он продолжает игру.

7 мин. Ярмоленко с Яремчуком прорывались по правому флангу, но ударить соперники не дали.

9 мин. Зинченко роскошным пасом вывел на удар Яремчука, но Роман с 5 метров пробил прямо во вратаря.

12 мин. Неплохо комбинируют наши, создают моменты, но почему-то никак не могут забить.

16 мин. Первый стартовый натиск Украины прошло. Взяли паузу наши игроки.

18 мин. Зинченко снова выводил Яремчука, но Роман забоялся снова контактировать с голкипером Кипра. Тем более, что у того слетела окровавленная повязка.

21 мин. 36-летний Папулис легко обошел 18-летнего Забарного на правом фланге и пробил по воротам Пятова. Андрей на месте.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
07
июня

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