Украина – Казахстан – 1:1 (Второй тайм)

В игре с Финляндией Мораес вышел на замену. Фото: Униан

Добрый вечер!

Сборная Украины в последний день марта попытается одержать первую победу в отборе на Кубок мира. Соперник - сборная Казахстана. До сих пор все матчи с казахской сборной были удачными и завершались победой нашей команды.

Хотя соперник непростой. Сборной Франции победа над Казахстаном далась отнюдь не малой кровью. Но и нам некуда отступать - два матча - два очка в активе. Основные конкуренты осмелели настолько, что заявляют о своих претензиях даже на второе место в группе.

Андрей Шевченко решил удивить составом. В воротах сегодня будет играть Трубин. Левого защитника - Богдан Михайличенко. В нападении действовать двое форвардов - Яремчук и Мораес.

А вот и весь состав:

Украина: Трубин – Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев – Сидорчук – Зинченко, Шапаренко, Малиновский – Мораес, Яремчук.

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Тымчик, Сирота, Шепелев, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик.

Казахстан: Покатилов – Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин – Мужиков, Нургалиев – Тагыберген, Абикен, Валиуллин – Аймбетов.

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.

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Играют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Неплохо перехватили наши и выбегали в перспективную атаку, но пас Малиновского на Яремчука не прошел.

6 мин. Алип сбивает Малиновского в 30 метрах от ворот. Но удар Руслана забирает Покатилов.

9 мин. Матвиенко сыграл в стиле Миколенко против Финляндии. Хорошо, что до ворот было далеко. Николай догнал соперника и отобрал мяч.

11 мин. Такое впечатление, что продолжается матч против Финляндии. Никакого прессинга от нас нет. Монотонность и академизм.

12 мин. Мужиков пробивал. Выше ворот.

15 мин. Караваев хорошо открылся и едва не убежал от Валиуллина. А почему остальные так не играет?

16 мин. И сразу же Мораес бил сходу с 11 метров, но не попал в ворота.

20 мин. ГОЛ!!! Яремчук после паса Зинченко ворвался в штрафную под углом и легко обводным ударом переигрывает Покатилова - 1:0!

22 мин. А Босния и Франция пока голов не забивали.

25 мин. Тусмагамбетов в последний момент выбивает мяч из-под ног Михайличенко. Почти один на один выходил Богдан.

30 мин. Зинченко идеально отдает на Яремчука, но Роман с 6 метров не попадает в ворота! Ну как так?

32 мин. А теперь Яремчук возвращает долг, прорывается по флангу и отдает на Мораеса. Но Жуниор попадает в защитника.

35 мин. Ну сколько же можно? Малиновский пробил сильно, Покатилов отбил, а Кривцов в прыжке бил головой и снова не попал в ворота!

38 мин. Бог мой! Зинченко прорвался тем самым флангом, что и в голевой атаке Яремчук, бил зряче в дальний угол и сантиметры отделили мяч от штанги! Это уже какая возможность?

43 мин. Малиновский! Над перекладиной просвистел мяч! Ребята, вы в ворота будете бить?

45 мин. Все, перерыв. В атаке застает Украину судейский свисток.

В Боснии тем временем напряженные нули с Францией.

А сенсация созрела в другом месте! Наш соперник на Евро Северная Македония выиграет после первого тайма в гостях у самой Германии - 1:0.

Возобновилась игра. Три замены в Казахстане.

49 мин. Оразов, вышедший на замену, сбивает Шапаренко.

53 мин. После замен наладилась дисциплина у нашего соперника. Пока нет моментов в Украине.

56 мин. Караваев ударил в небеса. Ни паса, ни удара.

57 мин. Мораес выходил один на один и пробил во вратаря. Это просто издевательство какое-то!

59 мин. Доигрались. Мужиков забивает в дальний угол из зоны правого защитника - 1:1

61 мин. Десяток моментов в Украине и один у соперника. Как это знакомо!

64 мин. Осмелели казахи и пошли вперед.

5 минут уже без мяча Украина.

68 мин. Замены. Марлос вместо Сидорчука и Зубков вместо Мораеса.

70 мин. Боже !!! Зубков в одиночестве получает мяч в 5 метрах прямо против ворот и не забивает !!!! Не забивает!!. Вратарь парирует.

74 мин. Сбились наши на навал, но он пользы не приносит. А время течет!

А Гризманн уже забил Боснии - 1:0.

80 мин. Где-то и моменты делись в наших. Кроме Зубкова во втором тайме нечего вспомнить!

81 мин. Довбик дебютирует. Вместо Шапаренко выходит Артем.

83 мин. Марлос бьет прямо в угол Покатилова. Вратарь на месте.

86 мин. Яремчук зарабатывает штрафной, а Шапаренко пробить нету. Малиновскому неудобно с левого фланга.

87 мин. Тымчык меняет Караваева.