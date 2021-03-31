Украина – Казахстан – 0:0 (Первый тайм)

В игре с Финляндией Мораес вышел на замену. Фото: Униан

Добрый вечер!

Сборная Украины в последний день марта попытается одержать первую победу в отборе на Кубок мира. Соперник - сборная Казахстана. До сих пор все матчи с казахской сборной были удачными и завершались победой нашей команды.

Хотя соперник непростой. Сборной Франции победа над Казахстаном далась отнюдь не малой кровью. Но и нам некуда отступать - два матча - два очка в активе. Основные конкуренты осмелели настолько, что заявляют о своих претензиях даже на второе место в группе.

Андрей Шевченко решил удивить составом. В воротах сегодня будет играть Трубин. Левого защитника - Богдан Михайличенко. В нападении действовать двое форвардов - Яремчук и Мораес.

А вот и весь состав:

Украина: Трубин – Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев – Сидорчук – Зинченко, Шапаренко, Малиновский – Мораес, Яремчук.

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Тымчик, Сирота, Шепелев, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик.

Казахстан: Покатилов – Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин – Мужиков, Нургалиев – Тагыберген, Абикен, Валиуллин – Аймбетов.

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.

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Играют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Неплохо перехватили наши и выбегали в перспективную атаку, но пас Малиновского на Яремчука не прошел.

6 мин. Алип сбивает Малиновского в 30 метрах от ворот. Но удар Руслана забирает Покатилов.

9 мин. Матвиенко сыграл в стиле Миколенко против Финляндии. Хорошо, что до ворот было далеко. Николай догнал соперника и отобрал мяч.

11 мин. Такое впечатление, что продолжается матч против Финляндии. Никакого прессинга от нас нет. Монотонность и академизм.

12 мин. Мужиков пробивал. Выше ворот.

15 мин. Караваев хорошо открылся и едва не убежал от Валиуллина. А почему остальные так не играет?

16 мин. И сразу же Мораес бил сходу с 11 метров, но не попал в ворота.