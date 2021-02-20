Украина имеет первую медаль в биатлоне

Пидгрушная вырвала медаль в эстафете. Фото биатлон ком юа

Первую медаль чемпионата мира по биатлону завоевала сборная команда Украины. Наша женская сборная финишировала третьей в эстафете. Первыми были норвежки, вторыми - немки.

Начала эстафету Анастасия Меркушина. Настя использовала один дополнительный патрон и передала эстафету пятой. При этом Меркушина показала очень приличный ход.



Юлия Джима использовала два дополнительных патрона и уже была третьей, с отставанием в 25 секунд от лидера.

Противоречивый этап пробежала Дария Блашко. Она вроде бы и отстрелялась с одним дополнительным патроном, но показала ужасный ход на последнем круге.

На этот раз не потеряла медаль Елена Пидгрушная. Лежку она вообще прошла идеально и вышла первой из стрельбища. На стойке капитану нашей команды понадобилось два дополнительных патрона. Тем не менее она опередила Францишку Пройс из Германии и до последних метров сохраняла шансы на серебряную медаль. Однако немка сумела таки обогнать Елену буквально на последних метрах.

Это первая награда сборной Украины на чемпионате мира в словенской Поклюке. В 16 часов свою эстафету побегут мужчины.

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До этого Украина дважды финишировала четвертой - в смешанной эстафете и сингл-миксте.