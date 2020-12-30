Украина или Россия? Бывший спартаковец рассказал, чей на самом деле борщ

Калиниченко играл за "Спартак" 8 лет. Фото"Спорт-Экспресс" ""

Экс-футболист сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко принял участие в споре между Украиной и Россией о происхождении борща.

"Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я, как украинец, не могу отдать первенство по борщу кому-то другому.

Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо – это щи, и уже потом все остальное.

Уверен, что в Twitter мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать".

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Максим Калиниченко сыграл 47 матчей за сборную Украины, в которых забил 7 мячей.