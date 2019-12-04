"Украина – хорошая команда, но мы лучше" – экс форвард сборной Австрии

Ганс Кранкль был звездой австрийского футбола в 70-ых годах

Легендарный австрийский игрок и тренер Ганс Кранкль считает свою национальную команду сильнее сборной Украины.

Об этом рассказал в интервью австрийской прессе.

"Жеребьевка Евро-2020 ни в коем случае нельзя назвать неудачным для австрийской сборной. Нидерланды, конечно, очень сильный противник, и в Австрии это понимают. Украину я знаю несколько меньше. На первый взгляд, это - хорошая команда, но мы лучше. нам не нужно стесняться своей силы. и четвертый соперник, который пока еще неизвестно, будет безусловно еще слабее. Даже если им станет Румыния и нам придется играть с ней в Бухаресте, это не должно нас пугать ", - рассказал Кранкль.

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Австрия стала вторым соперником сборной Украины на Евро-2020.