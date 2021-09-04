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суббота, 04 сентября 2021 21:00

Украина – Франция – 0:0 (Первый тайм)

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Украина – Франция – 0:0 (Первый тайм)
В прошлом году в Париже Франция уничтожила нашу команду со счетом - 7:1. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Киеве сборная Украины проведет один из решающих поединков за право поехать на финальную часть Кубка мира-2022 в Катаре. Наш соперник - сборная Франции. Именно с этой командой наша сборная встречалась чаще всего. Сегодняшняя игра - 12 в истории.

До сих пор наша команда только раз побеждала французов. Это было в ноябре 2013 года, когда два мяча Ярмоленко и Зозули принесли нам комфортное преимущество - 2:0, которое мы, однако, растеряли через 4 дня в Париже - 0:3.

Были в нашей истории и две нулевые ничьи одной из сильнейших наших команд образца 1999 года, когда мы дважды сыграли на равных с тогдашними чемпионами мира.

Но это уже история. Сегодня перед нами суровая реальность - после 4 матчей сборная Украины имеет лишь 4 зачетных балла и даже не находится на втором месте, которое позволит вести борьбу за путевку на Кубок мира. Фактически, Украина стоит перед выбором: или победить Францию ​​и вернуться в борьбу, или распрощаться с мечтами об участии во втором в своей истории первенстве мира.

Можно было бы пожаловаться на травмы и дисквалификации ведущих наших футболистов, если бы французы не были в аналогичной ситуации. Словом, поле ровное, а мяч круглый.

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Стали известны стартовые составы команд:

Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев

Сборная Франции: Льорис, Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа, Рабьо, Погба, Тчуамени, Коман, Гризманн, Марсьяль.

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мюкиле, Дьяби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Эрнандес, Бензема

А зрители прибывают и прибывают. Неужели на что-то надеются?

Матч начинается с исполнения национальных гимнов.

3 мин. Яремчук едва не пробился на ударную позицию, но в последний момент сняли мяч с ноги Романа.

6 мин. Ярмоленко прорвался по правому флангу, но не вовремя закончилось поле. Удар от ворот.

9 мин. Длинная и тягучая атака французов завершилась банальным навесом, но наш вратарь был внимателен.

11 мин. Били французы головой после углового, но несильно и точно в руки Пятову.

14 мин. Захватили инициативу гости и свободно перепасовуються в центре поля. Шансов на наши контратаки пока не видно.

17 мин. Миколенко накричал на арбитра и имел серьезный разговор с ним. Обошлось без предупреждения.

19 мин. Яремчук перехватил пас на Миколенко, а пробить не сумел. Виталий накричал еще и на него.

22 мин. Мало что получается у нашей команды в атаке. А уже половина тайма прошла. Ну, и французы пока не так страшны.

25 мин. Два подряд удары соперника заблокировали наши защитники. Но давление усиливается.

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Дата
04
сентября

Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

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