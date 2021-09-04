Украина – Франция – 0:0 (Первый тайм)

Добрый вечер!
Сегодня в Киеве сборная Украины проведет один из решающих поединков за право поехать на финальную часть Кубка мира-2022 в Катаре. Наш соперник - сборная Франции. Именно с этой командой наша сборная встречалась чаще всего. Сегодняшняя игра - 12 в истории.
До сих пор наша команда только раз побеждала французов. Это было в ноябре 2013 года, когда два мяча Ярмоленко и Зозули принесли нам комфортное преимущество - 2:0, которое мы, однако, растеряли через 4 дня в Париже - 0:3.
Были в нашей истории и две нулевые ничьи одной из сильнейших наших команд образца 1999 года, когда мы дважды сыграли на равных с тогдашними чемпионами мира.
Но это уже история. Сегодня перед нами суровая реальность - после 4 матчей сборная Украины имеет лишь 4 зачетных балла и даже не находится на втором месте, которое позволит вести борьбу за путевку на Кубок мира. Фактически, Украина стоит перед выбором: или победить Францию и вернуться в борьбу, или распрощаться с мечтами об участии во втором в своей истории первенстве мира.
Можно было бы пожаловаться на травмы и дисквалификации ведущих наших футболистов, если бы французы не были в аналогичной ситуации. Словом, поле ровное, а мяч круглый.
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Стали известны стартовые составы команд:
Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев
Сборная Франции: Льорис, Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа, Рабьо, Погба, Тчуамени, Коман, Гризманн, Марсьяль.
Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мюкиле, Дьяби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Эрнандес, Бензема
А зрители прибывают и прибывают. Неужели на что-то надеются?
Матч начинается с исполнения национальных гимнов.
3 мин. Яремчук едва не пробился на ударную позицию, но в последний момент сняли мяч с ноги Романа.
6 мин. Ярмоленко прорвался по правому флангу, но не вовремя закончилось поле. Удар от ворот.
9 мин. Длинная и тягучая атака французов завершилась банальным навесом, но наш вратарь был внимателен.
11 мин. Били французы головой после углового, но несильно и точно в руки Пятову.
14 мин. Захватили инициативу гости и свободно перепасовуються в центре поля. Шансов на наши контратаки пока не видно.
17 мин. Миколенко накричал на арбитра и имел серьезный разговор с ним. Обошлось без предупреждения.
19 мин. Яремчук перехватил пас на Миколенко, а пробить не сумел. Виталий накричал еще и на него.
22 мин. Мало что получается у нашей команды в атаке. А уже половина тайма прошла. Ну, и французы пока не так страшны.
25 мин. Два подряд удары соперника заблокировали наши защитники. Но давление усиливается.
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