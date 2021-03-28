Украина – Финляндия – 0:0 (Первый тайм)

Украина дважды побеждала Финляндию. Последний раз – в 2017 году. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины открывает цикл домашних матчей отбора к Кубку мира-2022. Соперник непростой - сборная Финляндии, участник Евро-2021.

Нас ожидает очень сложная игра, с оппонентом, который не привык сдаваться и будет бороться до последнего. Финны имеют забивного форварда - Теему Пукки и, как спрогнозировал капитан нашей команды Александр Зинченко, он сегодня забьет в наши ворота. Значит, нам надо забивать минимум дважды.

Игра сложная и со стратегической точки зрения. Сборная Франции обыграла сегодня Казахстан и, надеемся, что на несколько часов оторвалась в таблице от Украины.

Андрей Шевченко стоит перед выбором: или снова выпустить на поле футболистов, которые добывали ничью во Франции, или освежить команду несколькими амбициозными исполнителями. Как оно будет в итоге - узнаем через несколько часов.

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Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Макаренко, Малиновский, Зубков, Караваев, Зинченко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Коваленко, Мораес

Финляндия: Йоронен, Гранлунд, О`Шонесси, Райтала, Тойвио, Араюури, Кауко, Лод, Шюллер, Камара, Пукки

Запасные: Мяэнпяя, Эрикссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен

Интересная фамилия в запасного финнов - Иванов.

Игра началась!

2 мин. Не спешат соперники. Спокойно катают мяч.

5 мин. Жестко борятся за мяч финны. Не дают голову поднять.

7 мин. Пукки впервые ударил по воротам. Совсем неточно.

9 мин. А это уже опасно было! Хорошо комбинировали на фланге финны и вывели на удар Пукки. С рикошетом от Миколенко пошел мяч на угловой.

11 мин. Гости пока прочно завладели инициативой. Быстрее адаптировались финны.

14 мин. Украина попыталась достойно ответить, но медленно ходит мяч у нашей команды.

16 мин. Малиновский попал в площадь ворот, но Йоронен этого ждал.

18 мин. Вынужденная замена у гостей. Вместо защитника Гранвуда, которому попали мячом в голову, вышел Алхо.

21 мин. Очень медленные атаки у нашей команды. На таких скоростях Финляндию не пройдешь.

23 мин. 43% на 57% преимущество во владении мячом у финнов.

24 мин. Ох! Момент в наших! Зинченко и Малиновский продрались правым флангом Руслан выдал подачу-конфетку на Зубкова. Однако игрок "Ференцвароша" не попал в ворота.

27 мин. Миколенко хорошо вырезал на Зубкова, но не успел Александр.

28 мин. Зинченко бил из-за пределов штрафной, но ближе к центру, чем в угол. Вратарь забрал.