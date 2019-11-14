Украина – Эстония (LIVE)

Добрый вечер!
Сегодня сборная Украины сыграет свою предпоследнюю игру в сезоне. В Запорожье подопечные Андрея Шевченко принимать в товарищеском матче сборную Эстонии.
Эта игра является генеральной репетицией перед заключительным матчем отбора против сборной Сербии, который состоится в воскресенье, 17 ноября.
Накануне игры Андрей Шевченко испытывает большие проблемы с составом. По разным причинам на поле не выйдут восемь игроков основного состава. Поэтому сегодня мы увидим в действии ближайший резерв главной команды.
Тем временем стали известны стартовые составы команд.
Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков, Коваленко, Шахов, Сидорчук, Ярмоленко, Беседин.
Эстония – Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт.
Как видим, только Матвиенко, Цыганкова и Ярмоленко можно назвать твердыми игроками основы. Остальные - честолюбивые дублеры.
Стоит назвать и запасных нашей команды:
Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.
Во встрече разрешается провести 6 замен.
За всю историю команды провели между собой четыре встречи. И в каждой победу непременно праздновали украинцы.
Иногда случались и забавные вещи. 25 лет назад, в матче отбора к Евро 1996 Украина победила - 3: 0. Но игра запомнилась не этим. Матч довольно вяло комментировал покойный Сергей Дерепа. И вдруг во всех телевизорах страны раздался неизвестный женский голос:
- Сережа, добавь темперамента!
Надеемся, что сегодня такие призывы не понадобятся. Тем более, что в Запорожье ожидается аншлаг.
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