Украина – Эстония (LIVE)

Олег Гусев дважды забивал Эстонии – в 2011 и 2012 годах

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет свою предпоследнюю игру в сезоне. В Запорожье подопечные Андрея Шевченко принимать в товарищеском матче сборную Эстонии.

Эта игра является генеральной репетицией перед заключительным матчем отбора против сборной Сербии, который состоится в воскресенье, 17 ноября.

Накануне игры Андрей Шевченко испытывает большие проблемы с составом. По разным причинам на поле не выйдут восемь игроков основного состава. Поэтому сегодня мы увидим в действии ближайший резерв главной команды.

Тем временем стали известны стартовые составы команд.

Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков, Коваленко, Шахов, Сидорчук, Ярмоленко, Беседин.

Эстония – Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт.

Как видим, только Матвиенко, Цыганкова и Ярмоленко можно назвать твердыми игроками основы. Остальные - честолюбивые дублеры.

Стоит назвать и запасных нашей команды:

Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.

Во встрече разрешается провести 6 замен.

За всю историю команды провели между собой четыре встречи. И в каждой победу непременно праздновали украинцы.

Иногда случались и забавные вещи. 25 лет назад, в матче отбора к Евро 1996 Украина победила - 3: 0. Но игра запомнилась не этим. Матч довольно вяло комментировал покойный Сергей Дерепа. И вдруг во всех телевизорах страны раздался неизвестный женский голос:

- Сережа, добавь темперамента!

Надеемся, что сегодня такие призывы не понадобятся. Тем более, что в Запорожье ожидается аншлаг.