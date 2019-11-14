Украина – Эстония 0:0 (Второй тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
1 Просмотров: 126
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 819
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4149
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1818
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 972
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 855
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3627
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1188
Фото
Все фото
11
17
14
3
15
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Видео
Все видео
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Белорусские хоккеисты подрались с россиянами
Белорусские хоккеисты подрались с россиянами
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 855
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1305
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 972
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3924
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 72
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
четверг, 14 ноября 2019 18:31

Украина – Эстония 0:0 (Второй тайм)

  Комментировать
Украина – Эстония 0:0 (Второй тайм)
Олег Гусев дважды забивал Эстонии – в 2011 и 2012 годах

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет свою предпоследнюю игру в сезоне. В Запорожье подопечные Андрея Шевченко принимать в товарищеском матче сборную Эстонии.

Эта игра является генеральной репетицией перед заключительным матчем отбора против сборной Сербии, который состоится в воскресенье, 17 ноября.

Накануне игры Андрей Шевченко испытывает большие проблемы с составом. По разным причинам на поле не выйдут восемь игроков основного состава. Поэтому сегодня мы увидим в действии ближайший резерв главной команды.

Тем временем стали известны стартовые составы команд.

Украина – Лунин, Матвиенко, Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков, Коваленко, Шахов, Сидорчук, Ярмоленко, Беседин.

Эстония – Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт.

Как видим, только Матвиенко, Цыганкова и Ярмоленко можно назвать твердыми игроками основы. Остальные - честолюбивые дублеры.

Стоит назвать и запасных нашей команды:

Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.

Во встрече разрешается провести 6 замен.

За всю историю команды провели между собой четыре встречи. И в каждой победу непременно праздновали украинцы.

Иногда случались и забавные вещи. 25 лет назад, в матче отбора к Евро 1996 Украина победила - 3: 0. Но игра запомнилась не этим. Матч довольно вяло комментировал покойный Сергей Дерепа. И вдруг во всех телевизорах страны раздался неизвестный женский голос:

- Сережа, добавь темперамента!

Надеемся, что сегодня такие призывы не понадобятся. Тем более, что в Запорожье ожидается аншлаг.

Команды выходят на поле.

А до аншлага на трибунах очень далеко! Жаль.

Игра началась!

3 мин. Медленно начинают команды. Никто никуда не спешит.

5 мин. Беседин бил в упор с подачи Болбата, но Игона вытащил мяч из-под перекладины!

11 мин. Невысокие скорости в игре. Трибуны тоже какие-то сонные.

8 мин. Полностью инициатива у хозяев поля. Эстония в глухой защите.

11 мин. Невысокие скорости в игре. Трибуны тоже какие-то сонные

16 мин. Болбат активный в первые 15 мин. Пытался отдать на Беседина Сергей, но прервали пас защитника.

18 мин. Цыганков пытался прорваться по флангу, но заработал только угловой.

20 мин. Дальний удар Коваленко. Вряд ли им испугаешь даже Эстонию.

23 мин. Заперли Эстонию чуть ли не в ее штрафной. Какой-то мини-штурм в исполнении украинской сборной.

24 мин. Лунин впервые коснулся мяча. Пластун откинул назад чтобы согреть вратаря.

26 мин. Коваленко хорошо пробил с 30 метров. Немного не хватило, чтобы сфера залетела в дальний верхний угол.

29 мин. Матвиенко бил издали, но рикошет ослабил силу удара.

31 мин. Затяжная атака наших, но сейв вратаря и неточность в завершающей передачи не позволила открыть счет. А между тем полчаса прошло. Как-то не очень весело.

35 мин. Сидорчук смешно не попал по мячу. А потом Ярмоленко решил не ломать стиль атаки и залупив мяч в небо.

37 мин. Достижение! Эстония подает угловой.

39 мин. Ох Беседин! Нет ощущения хищника, не чует запаха крови. Ярмоленко проскочил по флангу, прострелил, а Беседин не добежал. Будто на поезд опоздал.

41 мин. Соболь классно бил из-за пределов штрафной, но в последний момент мяч поднялся выше "девятки".

42 мин. А теперь вышел один на один по диагонали с левого фланга. И ударил еще более неточно.

44 мин. Эстонцы смешно пытались нарисовать пенальти, но форвард упал раньше чем к нему подошел наш защитник. А кто-то говорит, что эстонцы медленные!

Все, первый тайм окончен. Не хватает казацкой агрессии нашим ребятам в столице казачества.

Второй тайм стартовал. Четыре замены у нас.

Безус вышел вместо Цыганкова. Шабанов, вместо Матвиенко. Сидорчука сменил Иванисеня, Коваленко уступил место Буяльскому.

1 мин. Первая желтая карточка. Кяйт (не тот, что в Англии играл) держал руками Шахова вовсю.

52 мин. Шабанову набили шишку над глазом.

54 мин. Безус бил в дальний угол, но Игона доказал, что не зря ест эстонский хлеб.

56 мин. Перспективно прошли по правому флангу Ярмоленко и Болбат, но в штрафной стена. Вылетает мяч оттуда мигом.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина – Эстония 0:0 (Второй тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Коммунисту не дали управлять государством

Придумали, как по-новому наказывать преступников

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

От иконы идет сияние:основали монастырь

Журналистка отправилась в кругосветное путешествие

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 38052
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 18234
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 15219
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 12222
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 9936
Спорт
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
"Ворскла" отправила в отставку главного тренера
"Ворскла" отправила в отставку главного тренера Просмотров: 180
Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве
Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве Просмотров: 2223
Пеле назвал трех лучших футболистов современности
Пеле назвал трех лучших футболистов современности Просмотров: 1323
"Думаешь, раз ты негр, то крутой?" - боксер рассказал о проявлениях расизма в Украине
"Думаешь, раз ты негр, то крутой?" - боксер рассказал о проявлениях расизма в Украине Просмотров: 693
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
4
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
4
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 922
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua